Itaú Unibanco tem lucro de R$ 12,8 bilhões na primeira metade de 2018

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O banco Itaú Unibanco divulgou que seu lucro líquido recorrente no primeiro semestre de 2018 foi de e R$ 12,8 bilhões. De acordo com nota, houve um aumento de 3,7% na comparação com o mesmo período de 2017.

O lucro das atividades de seguridade e serviços responde por 56% desse total. A rentabilidade recorrente anualizada sobre o patrimônio líquido médio foi de 22%.

Segundo comunicado, os ativos totais chegaram a R$ 1,5 trilhão e os recursos próprios, captados e administrados totalizaram R$ 2,4 trilhões ao final de junho. Nessa mesma data, o Índice de Basileia era de 17,2%, demonstrando a forte posição de capital do banco.

De acordo com o banco, "há uma retomada gradual da concessão de crédito, com aumento da demanda em diversas linhas". Todas as carteiras de crédito oferecidas pelo Itaú Unibanco registraram crescimento, o que resultou em alta de 3,7% da carteira total ajustada.

"Apesar da redução das expectativas de crescimento econômico para 2018, a demanda por crédito continua saudável. No primeiro semestre de 2018, concedemos 28% mais créditos para pessoas físicas e 20% mais créditos para as micro, pequenas e médias empresas em relação ao mesmo período de 2017.

Essas novas safras apresentam baixa inadimplência, mantendo a tendência de melhora da qualidade de crédito da nossa carteira", afirma Candido Bracher, presidente do Itaú Unibanco.

As receitas de serviços e seguros somaram R$ 20,5 bilhões -8,2% a mais em comparação com 2017. Segundo o banco, esse dado é "um reflexo da melhora da economia e, consequentemente, do maior volume de transações".

Na última semana, o banco Santander divulgou lucro de R$ 3,025 bilhões no segundo semestre de 2018.

O lucro do Bradesco também cresceu 10% em relação ao segundo trimestre de 2017, e foi a R$ 5,161 bilhões.