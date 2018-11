Itaú vai distribuir livros infantis gratuitamente para 1,8 milhão de crianças

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A oitava edição do programa "Leia Para Uma Criança", do Itaú Social e do Itaú Unibanco, vai distribuir 1,8 milhão de kits contendo os livros "Quero Colo!", de Stela Barbieri e Fernando Vilela (Ed. SM, 36 págs., R$ 40) e "Pedro Vira Porco-espinho", de Janaina Tokitaka (Ed. Jujuba, 32 págs., R$ 36).

Para receber os livros, basta fazer o pedido no site do projeto (itau.com.br/leiaparaumacrianca). Não é necessário ser correntista do banco.

Serão também disponibilizados 2.000 livros em braile e letra expandida e 2.000 para leitores com outras deficiências.

Desde a criação do programa, cerca de 51 milhões de livros foram distribuídos, dos quais 12 mil são em braile.