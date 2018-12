Ivete Sangalo revela casamento de Fernanda Gentil e Priscila Montandon

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem alardes, Fernanda Gentil oficializou sua união com a também jornalista Priscila Montandon. A revelação veio à tona com uma homenagem de Ivete Sangalo às duas durante a festa de 25 anos da revista Caras, na quinta (29), no Rio de Janeiro.

No palco, a cantora dedicou uma música ao casal, revelando o casamento em segredo. "A gente oficializou a união, só a família estava presente", disse a apresentadora à revista Caras. "Eu sei que a Priscila é muito fã dela e eu pedi para ir lá [na cerimônia] dar uma palinha, ela não conseguiu ir por causa das meninas, mas a homenagem ocorreu aqui."

Gentil já havia divulgado o fanatismo da namorada em julho, quando publicou uma foto de Priscila com uma camiseta em homenagem à baiana. "Maria & Veveta & Mainha & Ivete Sangalo", dizia a estampa da blusa. A apresentadora não só acrescentou seu nome abaixo dos dizeres, como também brincou que proibiria a namorada de assistir aos shows da "Veveta".

O relacionamento da jornalista com Priscila veio a público em setembro de 2016, após o término de seu casamento com o empresário Matheus Braga, com quem tem um filho.

"O dia em que divulguei a notícia foi especial, recebi de volta muito carinho e otimismo em relação à nova era que estamos vivendo. Todo mundo um dia na vida tem que ter coragem de bater no peito e chamar a responsabilidade para si", disse Gentil.

Ela chegou a dizer que "deu tempo" aos pais aceitarem sua homossexualidade. "A minha história com essa situação não foi de uma aceitação instantânea", disse o pai da jornalista, Maurício Gentil, durante o programa "Encontro com Fátima Bernardes", da Globo.

"Passei por um processo, durante um tempo, porque eu passo por um processo desde que a Fernanda e o Felipe nasceram, que é de aprender a ser pai. A lição mais bonita da minha vida. E eu aprendi, com vários eventos da minha vida, que uma das artes de ser pai é não colocar a nossa verdade no mundo deles, mas aceitar a verdade deles para o nosso", disse.