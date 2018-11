J.K. Rowling indica que próximo filme da série 'Animais Fantásticos' pode ser ambientado no Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A autora da saga "Harry Potter", J.K. Rowling, publicou uma imagem misteriosa em suas redes sociais que despertou a curiosidade dos fãs brasileiras do bruxinho.

Antiga, a imagem mostra uma rua do Rio na década de 1930, o que aumentou as especulações de que o próximo filme da franquia "Animais Fantásticos" pode ser ambientado no Brasil.

Questionada sobre a imagem por uma seguidora, ela disse do que se tratava de forma objetiva, sem detalhes. "É o Rio de Janeiro nos anos 1930", escreveu.

De acordo com informações divulgadas pela britânica no site Pottermore, existem oito escolas de magia espalhadas por seu mundo fantasioso.

Além das já conhecidas Hogwarts (Reino Unido), Ilvermorny, (Estados Unidos), Beauxbatons (França) e Durmstrang (norte da Europa), existem ainda Mahoutokoro (Japão), Uagadou (África) e Castelobruxo, localizada na Amazônia.

Justamente pela existência dessa última instituição, fãs acreditam há algum tempo que um filme da franquia mágica pode ser ambientado em terras brasileiras.

No dia 15/11, chega aos cinemas o segundo longa da série "Animais Fantásticos", "Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald". Este, por sua vez, tem como cenário a França, diferente de seu antecessor, cuja trama ocorreu nos Estados Unidos. A série deve ter, ao todo, cinco filmes.