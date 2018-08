Já terminaram as filmagens de 'Malévola 2', anuncia diretor

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor norueguês Joachim Rønning anunciou pelo seu perfil no Instagram que acabaram oficialmente as filmagens de "Malévola 2". O longa deve estrear em maio de 2020, nos Estados Unidos.

A sequência com Angelina Jolie, 42, e Elle Fanning, 20, vai mostrar a relação entre a princesa Aurora e Malévola e como elas vão enfrentar os novos adversários para defender os mouros e as criaturas mágicas.

Com uma foto que reúne toda a equipe de produção do filme, o diretor comemora o encerramento do trabalho. "Um grande agradecimento a nossa equipe do Reino Unido por passar o verão comigo no Pinewood Studios, tão perto de Heathrow [aeroporto de Londres] e ao mesmo tempo tão longe :) Espero que vocês tenham o descanso merecido antes de sua próxima aventura", escreveu Rønning.

Além das duas atrizes, o estúdio Disney também confirmou a presença de Michelle Pfeiffer, Chiwetel Ejiofor, Ed Skrein, Harris Dickinson e Lesley Manville. Ronning é o mesmo diretor de "Piratas do Caribe: A Vingança de Salzar".

INÍCIO DAS FILMAGENS

Quando a Disney confirmou a volta de "Malévola", a atriz Elle Fanning publicou uma uma foto em sua rede social com Angelina Jolie, 42, que mostra o número dois com as mãos. Fanning está caracteriza como a princesa Aurora, e Jolie aparece de roupão e com os chifres da fada não tão malvada que dá nome ao longa.

"É dia de trazer sua mãe para o trabalho no set de 'Malévola 2'", escreveu Fanning, em uma das legendas da foto publicada no Instagram. As duas também aparecem em outra foto no qual simulam Autora com os chifres.