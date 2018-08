Jader e Helder Barbalho lideram para Senado e governo do PA, aponta Ibope

Folhapress

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O candidato a governador Helder Barbalho (MDB), filho do senador Jader Barbalho, lidera com folga na disputa pelo governo do Pará, com 43% das intenções de voto, aponta pesquisa Ibope. O senador Paulo Rocha (PT) aparece em segundo lugar com 13%, seguido do deputado Márcio Miranda (DEM), candidato apoiado pelo atual governador Simão Jatene (PSDB).

PESQUISA IBOPE DE INTENÇÃO DE VOTOS PARA O GOVERNO DO PARÁ

Helder Barbalho (MDB)

43%

Paulo Rocha (PT)

13%

Márcio Miranda (DEM)

11%

Cléber Rabelo (PSTU) e Fernando Carneiro (PSOL)

3%

Brancos e nulos

17%

Não sabe ou não respondeu

10%

SENADO

Para o Senado, Jader Barbalho lidera com 26% das intenções de voto, seguido do ex-senador Mário Couto (PP) com 20%. Confira a lista completa:

PESQUISA IBOPE DE INTENÇÃO DE VOTOS PARA SENADOR DO PARÁ

Jader Barbalho (MDB)

29%

Mário Couto Filho (PP)

20%

Zé Geraldo (PT)

13%

Flexa Ribeiro (PSDB) e Zequinha Marinho (PSC)

11%

Úrsula Vidal (PSOL)

10%

Sidney Rosa (PSB)

9%

Coronel Osmar Nascimento (PDT)

7%

Gerson Dourão (PCdoB) e Wladimir Costa (SD)

6%

Benedita do Amaral (PSTU)

4%

Anivaldo Vale (PR) e Jarbas Vasconcelos (PV)

3%

Ibanês Taveira da Silva (PTC)

2%

Xaropinho do Povo (PPL)

1%

Bogo (PRP)

0%

Brancos e nulos para 1ª vaga

15%

Brancos e nulos para 2ª vaga

19%

Não sabe ou não respondeu

32%

A pesquisa foi encomendada pela TV Liberal e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança utilizado é de 95%. Foram entrevistados 812 eleitores entre os dias 15 e 19 de agosto. O registro no TRE é PA-08797/2018 e no TSE é BR-05823/2018.