Jadson carrega Corinthians em meio a jejuns de Romero, Clayson e Sheik

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians viveu 20 minutos de agonia no último domingo durante a partida contra o Vitória. Atrás do placar no Barradão no duelo direto contra o rebaixamento, o time viu um filme conhecido se repetir: Jadson fez um gol e confirmou o papel de salvador da pátria em meio às fases ruins dos atacantes corintianos -no fim, as equipes ficaram no empate por 2 a 2.

Aos 35 anos, o meio-campista é o artilheiro do Corinthians na temporada 2018, com 15 gols marcados em 45 jogos -média superior, inclusive, às registradas nas outras três temporadas no clube. Jadson é também o líder de assistências no ano, com dez passes no total.

A fase de Jadson contrasta com a dos principais atacantes do elenco corintiano, com exceção de Roger, que balançou a rede diante do Vitória. Romero, por exemplo, não faz gols há 18 jogos. Clayson, por sua vez, não vai às redes desde o dia 22 de abril, ainda na segunda rodada do Brasileiro -são 22 partidas de jejum.

Já Emerson Sheik, titular nos últimos três jogos sob o comando do técnico Jair Ventura, está sem marcar desde março (ou 28 duelos, oito como titular). Ou seja, desde que o veterano renovou o contrato com o clube por mais seis meses, ele não conseguiu marcar um gol sequer.

Na referência do ataque, Jonathas também vive uma seca de gols. O jogador conseguiu ir às redes logo na segunda partida com a camisa do Corinthians, mas depois não conseguiu repetir a ação. Já são sete jogos sem marcar.

Na última quarta-feira, durante a final da Copa do Brasil, o Corinthians encerrou um longo período sem gols (435 minutos -ou quatro jogos inteiros). E novamente com Jadson, de pênalti. Antes, Pedrinho havia ido às redes diante do Flamengo, na semifinal da competição de mata-mata.

O Corinthians, cujo ataque é o oitavo pior do Campeonato Brasileiro, está na briga para escapar das posições próximas à zona de rebaixamento. A equipe soma 36 pontos, cinco a mais que o Ceará, o primeiro time do grupo da degola. Depois do empate em Salvador, os corintianos recebem o Bahia no próximo sábado, em Itaquera, pela 31ª rodada.