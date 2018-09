Jadson vira 'amuleto' de vitórias do Corinthians, que volta a acertar o gol

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jadson foi o grande nome do Corinthians na vitória, de virada, por 2 a 1 contra o Sport, no último domingo (16). O camisa 10 marcou o primeiro gol do time alvinegro e mostrou que, apesar de não ser atacante, vem tendo papel de artilheiro nos últimos triunfos do clube.

Afinal, nas últimas seis vitórias, Jadson deixou o dele em quatro: 4 a 1 contra o Vasco, 1 a 0 contra a Chapecoense, 2 a 1 contra o Colo-Colo e 2 a 1 contra o Sport. Dois dos quatro gols foram em cobranças de pênalti.

"Jadson é aquele 10 clássico, que está em extinção; é o da da bola parada, do último passe. Ele tem facilidade em achar os companheiros até em situações com três volantes. Fez um gol lindo, de canhota. Não vai conseguir ser decisivo em todos os jogos, mas quando consegue tem sua importância", disse o técnico Jair Ventura.

O bom momento do meia, porém, ainda não muda o fato de que o Corinthians é o segundo time que menos finaliza no Campeonato Brasileiro, atrás apenas do América-MG. No total, o time paulista deu 238 finalizações em 25 jogos, de acordo com a Footstats.

Nas duas primeiras partidas com Jair Ventura, a equipe tinha chutado apenas para fora tanto na derrota contra o Palmeiras quanto no empate com o Flamengo.

Já no domingo, o Corinthians foi melhor no ataque e acertou a primeira finalização no gol sob o comando do novo treinador. Foram cinco chutes a gol, 13 no total e dois gols marcados que renderam a primeira vitória de Jair no clube.

O clube alvinegro agora tem a semana para treinar e volta a campo no próximo domingo (23), quando recebe o Internacional na Arena Corinthians pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.