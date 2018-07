Jaguar apresenta F-TYPE com novo motor de 300cv 

A Jaguar traz para o Brasil uma novidade na linha 2019 do cupê esportivo F-Type, que além de alterações estéticas discretas traz como principal destaque a nova versão de entrada 2.0 turbo, com preços sugeridos partindo de R$ 329.929 com carroceria de teto fixo e de R$ 346.144 na configuração Cabrio, conversível. Este motor que já equipa o E-Pace, rende 300 cv de potência e 40,8 kgfm de torque a apenas 1.500 rpm, com transmissão automática de oito marchas e tração traseira. O F-Type 2.0 é um carro ágil, capaz de acelerar de zero a 100 km/h em 5,7 segundos, com máxima de 250 km/h. Versão completa a gama de opções de motores do modelo, que contam também com um motor V6 Supercharged de 380cv e um V8 Supercharged de 575cv, que equipa a versão SVR. O modelo de entrada tem de série rodas de liga leve de 20 polegadas, escapamento com ponteira central, aerofólio traseiro retrátil e detalhes externos com acabamento preto brilhante. Como as demais versões na linha 2019, os para-choques foram redesenhados, as lanternas traseiras receberam acabamento fumê e os faróis, cuja disposição interna de luzes é nova, agora traz tecnologia full-LED em rodas as configurações. or dentro, o esportivo exibe novos revestimentos - bancos de couro são de série desde a versão mais barata, central multimídia revisada e novos bancos esportivos, mais finos e leves, com estrutura de magnésio. De série, o F-Type 2.0 também traz frenagem automática de emergência, assistente de manutenção de faixa, borboletas no volante para troca manual de marchas e sistema de vetorização de torque, que distribui a força entre as duas rodas traseiras para tornar mais ágil o contorno de curvas. Além disso, conta com seletor de modos de condução, ajustando amortecedores, acelerador, câmbio, assistência da direção e até o ronco do escapamento para uma condução mais civilizada ou mais esportiva.