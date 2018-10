Jair admite alerta no Corinthians e fala em fazer algo diferente para final

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treinador Jair Ventura admitiu que a situação do Corinthians é preocupante no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (13), depois de a equipe dirigida por ele perder para o Santos por 1 a 0, Jair viu a distância para a zona do rebaixamento ficar menor, mas procurou a todo momento manter o ânimo alto para a decisão da próxima quarta, pela Copa do Brasil, contra o Cruzeiro. Deixou no ar, ainda, a hipótese de realizar alguma modificação no time, que fará treinamento fechado na segunda.

"Quando fechamos o treino, tentamos algo diferente. Não para esconder de vocês, mas para tentar surpreender o adversário", declarou Jair. Uma das hipóteses especuladas é que o centroavante Jonathas, que voltou à equipe no clássico e jogou 90 minutos, possa ganhar uma chance. Ele evitou falar a respeito.

"Avaliar o jogador em derrota não é legal. Falamos sempre das perdas, dos que saíram, mas temos que dar uma resposta. É esse elenco e essa comissão que precisa dar resposta. Não é hora de achar vilões. Foi um jogo na casa do adversário, com torcida única, com time alternativo. Você sabe que vai perder um pouco de equilíbrio", comentou Ventura.

"O alerto está aceso sempre. Tem que estar preocupado sempre. O Emerson falou bem na coletiva que esse não é lugar de Corinthians. Você não vai ver ninguém satisfeito porque está em final. Só nós podemos reverter a situação para tirar o Corinthians dela. Temos que arrumar soluções no vestiário para colocar o Corinthians lá em cima que é a posição dele", analisou ainda o treinador - o Corinthians tem cinco pontos de distância para a zona de rebaixamento, mas esse número pode cair no domingo.