Jair Bolsonaro diz que vai a debate com Fernando Haddad, mas faz exigências

Ana Ehlert

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, disse neste sábado, 13, que concorda em ir a debates com o candidato a presidência Fernando Haddad (PT). No entanto, Bolsonaro fez uma exigêcia: "sem interferência externa”, referindo-se à suposta influência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha de Haddad.

Bolsonaro afirmou ainda que em um eventual governo Haddad quem escolheria os ministros seria Lula.

“Se for debate só eu e ele (Haddad), sem interferência externa (de Lula), eu topo comparecer. Estou pronto para debater; tem de ser sem participação de terceiros”, disse, em meio a uma gravação de programas eleitoral na casa do empresário Paulo Marinho, no Jardim botânico, bairro da zona sul do Rio.