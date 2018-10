Jair cita Danilo como exemplo no Corinthians e não cria meta no Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians sofreu, mas conseguiu acabar com o jejum de seis partidas sem vencer. Neste sábado, na Arena, o Alvinegro ganhou do Bahia por 2 a 1, com dois gols de Danilo. O experiente meia havia entrado no segundo tempo, no lugar de Emerson Sheik, e logo na primeira vez que tocou na bola, abriu o placar. No fim, ele marcou o outro de bicicleta. O treinador Jair Ventura, como não poderia deixar de ser, destacou a atuação do veterano de 39 anos.

"O Danilo hoje chamou todas as atenções. Eu ainda brinquei com ele, que ele foi tão protagonista que fez dois gols e ainda deu um para os caras. Feliz por ele, com toda a história, tudo o que já ganhou. É um cara que teve poucas oportunidades comigo, mas foi sempre profissional, a mesma pessoa. Isso serve de exemplo para os mais jovens. Você olha para o lado e vê um Danilo esperando a oportunidade. Fico feliz que ele tenha entrado e sido protagonista, 2 a 1, tudo para ele, fico feliz", disse Jair.

Com a vitória, o Corinthians passou a somar 39 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e pode respirar um pouco mais aliviado. O treinador, no entanto, prefere não falar em metas para a competição.

"Não estamos olhando para baixo, continuamos sem olhar para baixo, e olhamos sempre para cima. Se você me perguntar de meta, a gente quer jogo a jogo fazer o nosso melhor, e chegar lá contra o Grêmio, dia 2 de dezembro, veremos se foi suficiente para chegar longe ou não", completou Jair.