Jamie Lee Curtis revela que foi viciada em ópio por dez anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Jamie Lee Curtis, 59, revelou que já foi viciada em opioides por mais de dez anos, em entrevista à revista americana People.

A estrela do clássico de terror "Halloween" (1978) volta em nova versão do filme, que é uma continuação do primeiro. O novo "Halloween", que estreia nesta quinta (25) nos cinemas, passa 40 anos depois e mostra Laurie Strode em sua tentativa de se vingar de Michael Myers.

Na entrevista, a estrela americana revela que sobreviveu ao vício em segredo no início dos anos 1990. "Eu estava à frente da curva da epidemia de opioides. Já fazia dez anos que eu corria, roubava, fingia que nada acontecia. Ninguém sabia, ninguém", afirmou.

A família de Curtis tem um histórico de vícios. Seu pai, o ator Tony Curtis, sofreu com abusos de álcool, cocaína e heroína. O meio-irmão da atriz, Nicholas Curtis, morreu de overdose de heroína, em 1994.

O vício começou quando um médico prescreveu apioides a ela em sua primeira cirurgia plástica. Ela fez um procedimento em 1989 na área dos olhos. A partir disso, a atriz não parou de tomar analgésicos e chegou a roubar pílulas de amigos e parentes, inclusive de sua irmã mais velha, Kelly, que foi a primeira a descobrir o vício de Curtis.

A primeira reunião de dependentes que Curtis participou foi em 1999, e foi naquele dia que ela revelou ao marido Christopher Guest sobre o seu vício. Ela é casada com ele há 35 anos. O casal tem dois filhos, Annie, 31, e Tom, 22.

"Estou quebrando o ciclo que basicamente destruiu vidas de gerações de minha família", disse Curtis, que está sóbria há 20 anos e continua indo a reuniões e oferecendo ajuda a outros que possuem vícios.

"Ficar lúcida e sóbria é a maior realização da minha vida, maior do que meu marido, maior do que minhas crianças e maior do que qualquer sucesso ou fracasso. Qualquer coisa", afirmou.