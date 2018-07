‘Janaína está 95% tendendo a assumir vice´

Da redação

Apesar do tom do discurso de Janaína Paschoal, o presidente do PSL, Gustavo Bebianno disse que a advogada do impeachment está 95% tendendo a aceitar a chapa de vice de Jair Bolsonaro (PSL). Bebianno também afirmou que Janaína é “uma mulher de personalidade e não uma mera peça decorativa” e que é aceitável que ela tenha algumas opiniões diferentes do partido. Como exemplo, ele citou que Janaína é contra a redução da maioridade penal, uma pauta defendida por Bolsonaro.

“Existem alguns pontos de divergência que não naturais, que só agregam valor. Nada nos atrapalhou, o partido é democrático”, disse. “Janaína está tendendo em 95% a assumir esse desafio. Mas ela é uma pessoa muito família, tem que ver isso com a família dela. Estamos trabalhando sem pressão. Ela tem o tempo dela pra pensar e a gente também”, afirmou.