Jão: o cantor que você vai ouvir muito falar

Certamente você já ouviu a voz dele por aí, seja em algum vídeo na timeline do seu Facebook ou na sua playlist. Assim como o Shawn Mendes, ele surgiu na internet, ganhou notoriedade fazendo covers e, nesta sexta-feira, como o grande astro canadense fez um dia, Jão lança o seu primeiro álbum, intitulado ‘Lobos’, em todas as plataformas digitais.

Em entrevista exclusiva ao Curitiba Cult, o cantor de carreira ainda curta e que já alcançou o Top 50 das mais ouvidas no Spotify com seu mais recente single ‘Eu Vou Morrer Sozinho’, conta um pouco sobre este álbum que não promete ser o mais feliz do mundo.

Como ele mesmo disse em carta aberta “a vida é feita de muitas coisas lindas de se cantar, mas Lobos não poderia ser sobre elas”. E assim vai ser. O álbum de estreia vem seguindo a linha de trabalhos do cantor. Em junho, ele lançou o EP “Acústico” em que músicas como ‘Ressaca’, ‘Álcool’ e ‘Aqui’, trazem a certeza de que a vida é muito ingrata, não sempre, mas podemos dizer que é quando a gente menos torce para que seja.

É um CD para tirar o que sempre esteve engasgado, assim que Jão defende a sua escolha em tratar das “tristezas” das vidas. “Eu tinha muita coisa dentro de mim para falar e principalmente aqueles sentimentos que não são bonitos”, comenta.

A faixa que leva o título do álbum, ‘Lobos’, foi inspirada em uma música de Marisa Monte que o cantor ouvia muito quando criança. Questionado sobre as referências do materia inédito, ele revela que não quis sair muito do país para não deixar de mostrar o que o Brasil tem, “Claro que eu me inspirei um pouco em cantores como Michael Jackson e Justin Bieber, mas eu quis fazer algo que fosse nosso, criar um pop genuíno”.

Sabe aquelas músicas que são tão boas e sofridas, mas que são excelentes para dançar chorando? São essas canções que você pode ouvir no álbum. Quem nunca cantou e chorou muito ao som de Sam Smith? – Sim, comparamos Jão ao cantor britâncio, responsável por canções como ‘Stay’ e ‘I’m Not The Only One’.

‘Lobos’ é intenso. É assim que o cantor definiu o seu álbum de estreia. E querendo ou não, você vai ouvir muito o Jão por aí, seja na música ou em acontecimentos da sua vida, até porque, quem não passa por frustrações?

No site do Curitiba Cult você pode ouvir o álbum completo e ler um pouco mais sobre o cantor e sobre sua próxima passagem pela capital.

CINEMA

Divulgação

As fábulas do ursinho Pooh chegam aos cinemas numa live-action

Opções diversificadas marcam a semana de estreias

Após algumas semanas de bons lançamentos, mas pouquíssima movimentação, os cinemas enfim ganham uma nova leva de obras para ocupar os espaços em cartaz com três estreias que chegaram ontem.

‘Christopher Robin – Um Reencontro Inesquecível’ é a adaptação em live-action do querido Ursinho Pooh, levando os personagens ao mundo real. Na história, veremos Cristovão, em bom português, já adulto e encarando as dificuldades de ser adulto; é ai que o grupo de Pooh entra em ação para relembrá-lo das coisas boas da vida.

Continuação direta do longa de 2014, ‘O Protetor 2’ segue apresentando Denzel Washington no papel de um justiceiro dos fracos e oprimidos; ele agora precisa encarar novas adversidades para encontrar o assassino de uma amiga próxima. ‘Mentes Sombrias’ traz um mundo pós-apocalíptico onde quase todas as crianças morreram, restando apenas grupos super-poderosos; agora eles têm permanecer unidos contra o governo que os afastou de suas famílias.

SHOW



Melim traz show inédito a Curitiba

Eles ganharam os streamings nos últimos meses com a música ‘Meu Abrigo’, o grupo carioca Melim vêm chamando a atenção de quem escuta por aí. Recentemente os irmãos Diogo, Rodrigo e Gabriela que dão voz ao trio, lançaram a canção ‘Um Sinal’, parceria com Ivete Sangalo. E neste domingo, 19 de agosto, eles se apresentam pela primeira vez em Curitiba, no +55, com ingressos a partir de R$30.

COMEMORAÇÃO



Aniversário da Madonna vira festa no Soviet

Os 60 anos da Madonna serão comemorados em uma noite especial no Soviet. Ícone do pop, a cantora que marcou gerações é celebrada com festa super especial neste sábado (18). A casa abrirá às 23 horas e tem entrada a partir de R$15. A noite tem promoção no combo de Heineken long neck com shot Jose Cuervo ouro ou prata a R$ 20, além de doses e drinks selecionados com desconto até 1 hora. A entrada de R$ 25 sai por R$ 15 até 1h com nome na lista amiga do Soviet App, aplicativo oficial da casa, e estudantes pagam R$ 10 até meia-noite com apresentação de carteirinha. A festa é uma parceria com a Warner Music Brasil e o Curitiba Cult.

Silva no show ‘Brasileiro’

Após quatro anos, Silva retorna a Curitiba

Melhor fazer valer a pena. O cantor Silva diz isso no seu mais recente single, ‘Fica Tudo Bem’, lançado em parceria com Anitta. E após quatro anos, o capixaba está de volta a Curitiba, para única apresentação na Ópera de Arame, no sábado, 13 de outubro. O show ‘Brasileiro’, terá ingressos à venda em breve, a partir de R$40. Leitores do Curitiba Cult tem 50% de desconto!