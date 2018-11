Jão retorna a Curitiba com turnê de seu novo álbum, 'Lobos'

Henrique Romanine, para o Barulho Curitiba

O cantor Jão retorna a Curitiba, no dia 01 de novembro, para apresentar a turnê de seu primeiro álbum, "Lobos". Um dos novos representantes da MPB e auto-intitulado como representante de um novo gênero, a 'sofrência pop', o cantor já possui mais de 14 milhões de visualizações no Youtube, e mais de sete milhões de execuções no Spotify.

