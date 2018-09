Jaques Wagner chega a 41% e lidera para o Senado na Bahia, aponta Ibope

Folhapress

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O ex-governador da Bahia e ex-ministro Jaques Wagner (PT) lidera a corrida pelo Senado na Bahia. O petista, que na pesquisa Ibope realizada em agosto tinha 34% das intenções de voto, agora tem 41%. Em segundo lugar aparece Irmão Lázaro (PSC), que tinha 23% e oscilou negativamente para 22%.

Angelo Coronel, que tinha 7%, cresceu oito pontos percentuais e agora tem 15%. Jutahy Magalhães tinha 14% e caiu para 11%.

Jorge viana (MDB) e Fábio Nogueira (PSOL) marcaram 4%. Marcos Maurício (DC) e Comandante Rangel (PSL) tiveram 3%, seguidos de Francisco José (Rede) e Adroaldo dos Santos (PCO) com 1%. Celsinho Cotrim (PTRB) não pontuou.

Brancos e nulos somam 21 para o primeiro voto e 32 para o segundo voto para o Senado. Outros 41% dos eleitores afirmaram não saber em quem vão votar.

A pesquisa, encomendada pela TV Bahia, tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Foram entrevistadas 1.008 pessoas em 61 municípios baianos entre os dias 15 a 17 de setembro.

A pesquisa foi registrada no TRE com o número 01723/2018 e no TSE com o número 03445/2018. O nível de confiança é de 95%.