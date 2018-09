Jarbas Vasconcelos lidera corrida para o Senado em PE, mostra Datafolha

Folhapress

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Na pesquisa Datafolha para duas vagas no Senado por Pernambuco, o deputado Jarbas Vasconcelos (MDB) continua na liderança, seguido pelo senador Humberto Costa (PT).

Jarbas oscilou de 36% para 38%. Humberto cresceu de 30% para 34% e conseguiu se descolar de Mendonça Filho (DEM), que foi de 31% para 27%.

O levantamento, realizado com 1.302 eleitores nos dias 26, 27 e 28 de setembro, mostra Bruno Araújo (PSDB) com 11%, Silvio Costa (Avante) com 11%, Pastor Jairinho (Rede) com 5% e Adriana Rocha(Rede) com 3%.

Helio Cabral (PSTU), Lidia Brunes (PROS), Eugenia (PSOL), Alex Lima Rola (PCO) e Albanise (PSOL) marcaram 1% cada.

A pesquisa aponta que 18% do eleitorado pernambucano declararam que vão votar em branco ou nulo para a primeira opção do Senado. O levantamento indica que 27% farão o mesmo para a segunda opção.

O Datafolha mostra que 7% dos eleitores estão indecisos para a primeira vaga de senador (eram 6%) e 12% para a segunda vaga (eram 10%).

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa, contratada pela Folha de S.Paulo e TV Globo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número PE-03031/2018. O nível de confiança é de 95%.