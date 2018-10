Jean diz que só comemorou com a torcida do São Paulo e não entende expulsão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Jean foi expulso depois do fim do jogo entre São Paulo e Vitória nesta sexta-feira (26). No entanto, o jogador não entendeu o que o levou a tomar cartão vermelho. Segundo o arqueiro, ele só "comemorou o fim do jejum de vitórias do clube com a sua torcida".

"Antes de mais nada, queria valorizar nosso triunfo aqui hoje. Viemos de jogos sem ganhar e hoje, graças a deus, ainda pude contribuir um pouquinho com um time muito guerreiro. Fico muito feliz por encontrar as vitórias de novo com minha equipe. Quando acabou o jogo, fui comemorar com nossa torcida. A gente vê adversários provocando torcidas adversárias e levando amarelo. Eu levei vermelho e não entendi", falou o goleiro.

Assim que a partida acabou, Jean se dirigiu às arquibancadas e apontou para baixo, na direção de seus pés, como se "mandasse" no estádio Barradão. A princípio se dirigiu aos torcedores do Vitória; depois, aos do São Paulo. Durante o gesto ele pisou sobre o símbolo do time rubro-negro, o que irritou não só os gandulas que estavam atrás do gol mas também jogadores da equipe adversária. Cria da base do Bahia, o goleiro havia encontrado ambiente hostil no Barradão durante a partida todo.

Confrontado pelos adversários, o goleiro alegou ter imitado um gesto de uma das torcidas organizadas do São Paulo. Mas o argumento não convenceu o árbitro Leandro Pedro Vuaden, que decidiu expulsá-lo após o final da partida.

Pela suspensão automática, ele perde o duelo contra o Flamengo, no próximo dia 4, um jogo direto no primeiro pelotão do Campeonato Brasileiro. O volante Hudson, punido com terceiro amarelo, também não poderá atuar no Morumbi contra os cariocas.