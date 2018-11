Jean Paul Gaultier assinará fantasia da Portela no Carnaval 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estilista Jean Paul Gaultier fará sua estreia no carnaval de 2019 do Rio de Janeiro, assinando a fantasia de uma das alas da escola Portela, com a carnavalesca Rosa Magalhães.

Famoso pelas criações que desafiam tabus e por sua marca de perfumes, Gautier fará a primeira parceria entre uma maison internacional de moda e uma escola de samba brasileira.

"O mais importante é que ele não apenas desfilará conosco, mas criará, a quatro mãos com Rosa Magalhães, a fantasia de uma ala, algo inédito no Carnaval", disse o presidente da Portela, Luis Carlos Magalhães. "Uma parceria cultural, sobretudo, mas que aponta para a tão buscada internacionalização da marca da escola."

A Portela será a terceira escola e desfilar no dia 4 e março, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí (Rio de Janeiro), e começa com o enredo "Na Madureira Moderníssima, Hei Sempre de Ouvir Cantar uma Sabiá". O tema irá tratar da trajetória da cantora Clara Nunes (1942-1983).