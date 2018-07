Jefferson recebe alta, mas só deve voltar a jogar em setembro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O goleiro Jefferson, do Botafogo, recebeu alta de um hospital no Rio de Janeiro após passar seis dias internado em decorrência de um choque com Lucas Paquatá durante o clássico contra o Flamengo.

Com o choque, Jefferson quebrou dois dentes, teve trauma no tórax, fratura da cartilagem tireoide e sofreu edema nas cordas vocais. Mesmo de alta, o goleiro terá de usar um colete cervical e ficará em observação até ser reavaliado na próxima semana.

O choque aconteceu no lance do segundo gol do Flamengo. Lucas Paquetá apareceu na área para concluir um rebote e trombou com Jefferson, que ficou caído. Posteriormente, o jogador do Flamengo gravou um vídeo com pedido desculpa. Jefferson agradeceu pelo apoio do colega e o isentou de culpa pelo ocorrido.

Jefferson não tem uma data definida para retorno, pois isso vai depender do progresso de sua recuperação em casa. Enquanto isso, Saulo, que é o terceiro goleiro do time de Marcos Paquetá, seguirá atuando e já está confirmado para o duelo contra o Inter, domingo, no Beira-Rio. Gatito Fernández, que começou o ano como titular, está contundido.