Jeniffer Nascimento celebra nova fase da carreira, diz querer ajudar os pais e se casar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vida da atriz e cantora Jeniffer Nascimento, 25, tem virado de cabeça para baixo após a moça se tornar a vencedora do PopStar. Em entrevista ao GShow, a artista revela que tem adorado a repercussão e que já tem planos para o prêmio de R$ 250 mil.

"Quero ter minha casa própria e sair do aluguel. Meu foco é o meu futuro", afirma. Ela também pensa em ajudar os pais. "Com o meu salário de atriz, vou ajudar a quitar o financiamento da casa dos meus pais no bairro da Mooca, onde passei a morar depois dos meus 18 anos. Nasci e fui criada na Cohab. Cada conquista nossa sempre foi muito celebrada e somos unidos demais. Quero e vou continuar ajudando a minha família", completa. Jeniffer chegou a rebater críticas sobre "já estar pronta" e disse merecer o título.

A partir de agora, Jeniffer busca conciliar as carreiras na dramaturgia e na música. Além de pensar em gravar um disco e em participar de álbuns de amigos músicos, ela está confirmada para a próxima novela das sete: "Verão 90", a quarta de sua carreira.

"Quero continuar tocando o coração das pessoas com o amor e sentimentos verdadeiros. A música tem essa capacidade de unir e despertar a empatia entre pessoas tão diferentes."

No reality musical, onde ela foi sempre a favorita, Jeniffer também conseguiu ir bem no aspecto físico. Ela ganhou uma nova silhueta e perdeu três quilos desde quando iniciou a competição. "A única coisa que fiz foi mudar os hábitos alimentares. Troquei o café com leite por água de coco e suco de laranja com gengibre e mel. A manga me ajudou muito na questão da congestão. Sem perceber, acabei ficando mais natural e quero levar isso para a minha rotina", celebra.

Agora que está mais fininha e feliz da vida, a artista, que já triunfou no jogo, agora quer a mesma sorte no amor. Ela quer se casar. "Estou muito feliz e realizada tanto na carreira como na vida pessoal. Sempre sonhei com meu casamento, encontrei o homem da minha vida e só de saber que posso ajudar minha família, [isso tudo] me deixa confortável. Se hoje sou forte devo tudo a eles, que me ensinaram a amar e acreditar no melhor", comemora. Jeniffer é noiva do ator Jean Amorim.