Jeniffer Nascimento diz ter realizado sonho ao vencer PopStar e rebate críticas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Jeniffer Nascimento, 25, que conquistou o primeiro lugar no programa PopStar (Globo), neste domingo (18), afirmou nesta segunda-feira (19) que se preparou a vida toda para esse momento e que, apesar de ter recebido críticas, merecia estar na competição.

"Ouvi que era injusto porque eu era pronta. Injusto? Estudei muito. Eu mereço estar ali", afirmou ela no programa Encontro (Globo), onde também falou da pressão do favoritismo, que a perseguiu durante toda a competição, o que ela classificou como uma responsabilidade muito grande.

Jeniffer conquistou o troféu, o prêmio de R$ 250 mil e um carro apresentando as músicas "Um Dia de Domingo", do Tim Maia, e "Survivor", do Destiny's Child, antigo grupo de Beyoncé. Assim, superou os demais finalistas: Renata Capucci, Mouhamed Harfouch, Sergio Guizé, Malu Rodrigues e João Côrtes.

"Realizei um sonho de criança, e hoje começo a mudar a história de vida da minha família. Passei a vida inteira me preparando para esse programa e para essa oportunidade, mesmo sem saber. O 'PopStar' me ensinou quem é a Jeniffer no palco e isso era justamente o que eu queria descobrir", avaliou após o programa.

A família voltou a ser lembrada por ela nesta segunda: "Eu nunca vou conseguir retribuir tudo o que eles fizeram pra mim. Esse é o começo do que posso retribuir. Gratidão é um sentimento muito bonito, a gente nunca pode esquecer das pessoas que fizeram isso possível. Se tive condição de ganhar esse programa é porque muita gente me ajudou."

O segundo colocado no programa foi o ator João Côrtes, com pontuação apenas 0,53 menor que a de Jeniffer. "Não imaginava que iria chegar tão longe. Aprendi muito e, o mais interessante, é que aprendi, principalmente, sobre mim mesmo, sobre desafios, superação, a enfrentar meus medos", avaliou ele.