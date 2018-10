Jeniffer Nascimento fica imune e Carol Trentini é eliminada neste domingo no programa PopStar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Carol Trentini, 31, foi a eliminada deste domingo (28) do programa PopStar, da Globo. Já a atriz Jeniffer Nascimento, 25, teve a maior pontuação do dia e conquistou a imunidade para a semana que vem. O ator João Côrtes, 23, foi outro destaque ao se apresentar acompanhado da família.

A música "Girl On Fire", de Alicia Keys, foi a escolha de Jeniffer. Ela deixou os especialistas emocionados e alcançou a liderança do ranking com 30,82 pontos. Desta forma, a atriz não pode ser eliminada na apresentação do próximo domingo (4 de novembro).

É a segunda vez que Jeniffer conquista a imunidade no programa. Ela é considerada uma das favoritas para ganhar a competição. No programa deste domingo, a atriz revelou também que foi convidada para protagonizar um musical.

Na última posição do ranking com 30,35 pontos, Carol Trentini foi a eliminada da disputa. Ela cantou "Bizarre Love Triangle", do New Order. A modelo disse que, mesmo perdendo, deixa o programa feliz por ter enfrentado um desafio pessoal. "Superei o medo de pisar nesse palco,"

Na sexta (26), na São Paulo Fashion Week, Carol revelou que não tem a pretensão de ser cantora, mas que sua participação no PopStar inspirou o seu filho Bento, cinco anos. "Como ele já entende mais, ele diz que vai também para o PopStar e para o The Voice Kids. E ele canta o tempo todo. É afinadíssimo", contou.

Imune neste domingo, já que conquistou a maior pontuação na semana anterior, João Côrtes emocionou os especialistas e a plateia ao se apresentar ao lado da avó Efigênia, e acompanhado pelo avô Edmundo no piano, pelo pai Ed no saxofone, e pelo padrinho Derico na flauta. Ele cantou "Over the Rainbow".