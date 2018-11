Jeniffer Nascimento tem nota máxima dos jurados no PopStar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa PopStar definiu neste domingo (11) mais cinco finalistas da competição, cuja a final será no próximo fim de semana. Malu Rodrigues, que havia garantido vaga na semana passada, vai disputar o título com Jeniffer Nascimento, João Côrtes, Renata Capucci, Sergio Guizé e Mouhamed Harfouch.

A semifinal foi realizada em duas fases. Na primeira, os oito participantes se apresentaram e os três melhores classificados garantiram vaga na final: Jeniffer Nascimento, João Côrtes, Renata Capucci.

Após uma nova rodada de apresentações, Sergio Guizé e Mouhamed Harfouch tiveram os melhores desempenhos. Samantha Schmütz, Lua Blanco e Jonathan Azevedo deixaram a competição.

Mais uma vez, a performance de Jeniffer Nascimento foi um dos grandes destaques da edição deste domingo e, dessa vez, com uma música cantada em português. A atriz cantou "Olha o que o amor me faz" (All By Myself) e conquistou nota máxima e dez estrelas de todos os especialistas.

"Sempre gostei dessa música, mas não conseguia alcançar as notas e tinha vídeos dublando. Hoje estou cantando para mini Jenni", disse a atriz, que publicou em suas redes sociais um vídeos cantando a música de Sandy e Júnior.

"Estou passada, me arrepiei. Ela é uma rainha cantando. Potencial de voz, presença, é uma popstar. Está definido isso. Você é um sucesso", afirmou Angélica sobre a apresentação de Jeniffer.