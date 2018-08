Jennifer Aniston critica uso excessivo de redes sociais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ferramenta comum entre os famosos, as redes sociais não caíram nas graças da atriz Jennifer Aniston, 49. A norte-americana diz que não entende o tempo que as pessoas gastam entre os posts e avalia como prejudicial o uso dessas páginas, principalmente, pelos crianças e adolescentes.

"É como se estivéssemos perdendo a conectividade. Acho que perdemos a habilidade de conversar. Já é difícil ser adolescente e tentar se encaixar, agora estamos usando uma plataforma feita para dizer ao outro 'gosto' ou 'não gosto'. Parece um ambiente nocivo para os jovens já inseguros", afirmou em entrevista à revista Variety.

Aniston também falou sobre as mentiras e especulações publicadas sobre ela na imprensa, e elegeu as mais absurdas. "'Jen não consegue segurar um homem', 'Jen se recusar a ter um bebê por ser egoísta e comprometida com sua carreira'", disse a atriz, além de citar afirmações sobre ela ser triste e magoada.

A atriz voltou a falar sobre maternidade e concluiu que existe muita pressão sobre a mulher para que tenham filhos. "Talvez meu propósito neste planeta não seja procriar. Talvez tenha outras coisas que eu esteja predestinada a fazer", provocou ela, que também falou sobre o lançamento do filme "Dumplin".

Questionada sobre casos de assedio em Hollywood, ela afirmou que já passou por situações em que colegas de trabalho tentavam se aproximar, mas que ela saiu dessas situações apenas com um passo atrás. E que os principais casos de abuso que sofreu foram verbais e vindos de mulheres.