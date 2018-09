Jennifer Lopez posta foto de maiô e fãs reclamam de photoshop na axila

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jennifer Lopez, 49, é orgulhosa de seu corpo sarado, tanto que um dos destaques de seu Instagram é sobre sua rotina fitness. Neste domingo (16) ela compartilhou um clique vestindo um maiô laranja decotado e com recortes.

"Tudo está meio pêssego", escreveu ela na legenda, brincando com o desenho da fruta e a semelhança com a curva de sua nádega (na internet, o emoji é constantemente usado para fazer alusão à essa parte do corpo).

Mas, na segunda foto, alguns seguidores notaram que a axila de J-Lo estava ligeiramente borrada, assim como partes de seu rosto. O "efeito blur", como é chamado esse tipo de correção, pode ser encontrado em diversos aplicativos e tem como efeito principal suavizar a aparência de rugas -o que pode ter acontecido automaticamente nas dobrinhas da axila.

Muitos elogiaram sua boa forma e a inspiração para malhar. "Linda! Deus foi muito bom com você, você nunca envelhece!", "Minha meta é ficar velha assim", escreveram seguidoras. "Você é linda, mas não precisa retocar suas imperfeições!", comentou outra fã.