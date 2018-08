Jennifer Lopez será homenageada no MTV VideoMusic Awards

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jennifer Lopez vai receber o prêmio "Michael Jackson Video Vanguard of the Year", no MTV Video Music Awards deste ano. O prêmio é dado para artistas ou diretores como reconhecimento pelo seu trabalho pela música e pelo cinema. Madonna, Rihanna, Britney Spears, Kanye West e David Bowie já receberam esse prêmio em anos anteriores.

A cantora revelou a notícia durante uma transmissão ao vivo na página oficial da MTV americana no Facebook. Além da homenagem, Jennifer também vai se apresentar na premiação que acontece em 20 de agosto, no Radio City Music Hall, em Nova York. A cantora foi indicada em duas categorias. A música "Dinero", lançada em parceria com DJ Khaled & Cardi B, pode levar os prêmios de Melhor Colaboração e de Melhor Clipe Latino.

Com mais de 20 anos de carreira, Jennifer Lopez já vendeu 80 milhões de discos no mundo e teve 16 músicas que entraram para o Top 10, segundo a revista Billboard. Ela ainda foi a primeira mulher a colocar um disco em primeiro lugar, o "J.Lo", na mesma semana em que lançou o filme "O Casamento dos Meus Sonhos" (2001) nos cinemas.