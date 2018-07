Jéssica cogita votar na família Lima

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após lamentar que ficou sem opções de voto para Kaysar, na madrugada deste domingo (31), Jéssica cogitou em votar na família Lima na formação de paredão desta noite. "Se eu votar neles, o Breno e o Viegas também. Vai dar empate entre a família Lima e o Viegas e tu vai desempatar", avisou a catarinense. "Mas será que o Breno vai votar neles? Ele falou para mim que não votaria no Viegas", questionou o sírio. "Não queria que o Viegas fosse para o paredão agora. Até porque, antes ele estava votando em mim para defender o Caruso, mas agora ele quer ir para a final comigo e contigo", explicou a personal trainer. "Se o Viegas for para o paredão e sair, na semana que vem é eu e tu de novo. Por isso que eu digo, você ganhou a liderança e tem como a gente não colocar o Viegas no paredão", alegou a sister. "Eu estou falando isso para você, porque você é líder e o meu voto não vai te influenciar em nada. Você já tem a sua indicação decidida e todo mundo já sabe", completou. "O Brasil inteiro já sabe disso. Eu não sei o que você pode fazer", concordou Kaysar, e Jéssica se disse indecisa ainda: "Então, no Viegas eu não voto. No Breno e na Paula também não. Agora, a Gleici, eu não sei o que fazer." O brother então tentou tranquilizar a colega de confinamento: "Faça com o seu coração."