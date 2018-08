Jéssica confirma romance com Kaysar fora de BBB

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jéssica Mueller, 26, que participou na última edição do Big Brother Brasil ao lado do vice-campeão do programa, Kaysar Dadour, confirmou que os dois tiveram um romance fora da casa.

"Por mais que ele não fale sobre isso, rolou, sim, só que o foco dele é trazer a família para cá. Ele está muito atrás disso e, se Deus quiser, ele vai conseguir em breve. Então [o romance] não continuou porque ele está muito focado nisso e não conseguia nem dar atenção para mim", afirma ela em entrevista ao Luciana By Night, que vai ao ar na noite desta terça-feira (14).

Com a afirmação, Jéssica contraria o boato de que não teria tido mais interesse em Kaysar. "As pessoas acham que eu que não quis e isso me deixa muito chateada. A gente se envolveu, mas botamos um ponto final", completou.

Durante a entrevista, Jéssica também comentou sobre ter ficado com o participante Lucas Fernandes durante o reality, que na época era estava noivo de Ana Lúcia. Ela disse que considera seu ato errado e que não repetiria essa atitude. "Colocaria mais limites e tenho certeza que ele também. Mas aconteceu e tinha a questão do sentimento e da impulsividade, que a gente não controla. [...] Não tiro nem um pouco minha parcela de culpa. Os dois, sem perceber, se envolveram, mas aqui fora é aprendizado", contou.

Jéssica ficou conhecida pelo triângulo amoroso com Lucas e pelo bordão que falou em um dos episódios, "levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai". Ela foi a 12ª eliminada do programa.