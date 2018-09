Jessica Simpson anuncia que está grávida do terceiro filho e avisa que será uma menina

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Jessica Simpson, 38, está grávida do terceiro filho e espera uma menina. O anúncio foi feito em seu Instagram com uma foto dos filhos Ace Knute, 5, e Maxwell "Maxi" Drew, 6, segurando dois balões com a legenda "surpresa".

Na foto seguinte, as crianças estão com balões cor de rosa, o que parece ter sido a revelação do sexo do bebê. "Essa garotinha nos tornará uma família de cinco pessoas", contou Jessica. "Nós não poderíamos estar mais felizes em anunciar essa preciosa bênção da vida", disse ela.