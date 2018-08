Jessika Alves diz que fez workshop para viver Maria de Betânia em "Jesus"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de viver Helena em "Tempo de Amar" (Globo), a atriz Jessika Alves, 27, se prepara para entrar em cena neste mês como Maria de Betânia na novela "Jesus" da Record.

Irmã de Lázaro e Marta, Maria de Betânia é uma devota e amiga de Jesus, criada junto a ele e sua família. Para interpretar a personagem, Jessika afirmou que fez algumas sessões de workshops com o grupo de pesquisa da novela, onde aprendeu ofícios de época das mulheres, como fazer pão e lã. "Para mim, fazer novela de época é muito mais difícil do que fazer novelas contemporâneas, onde já estou acostumada com a linguagem", diz.

"Fizemos alguns workshops para entender como as mulheres se portavam naquela época", explica a atriz. "Até a personagem mais valente e corajosa, que enfrentava as leis da época, estava inclusa em uma hierarquia em que as mulheres ficavam bem lá embaixo."

Segundo a atriz, foi possível tirar algum proveito da situação. "Às vezes é difícil para nós entendermos o porquê de tudo isso e aceitar coisas que nossos personagens aceitam. Ao mesmo tempo, é uma lição para entendermos nosso passado, em uma sociedade que tem como base o machismo." Ela ainda brincou: "Graças a Deus, eu nasci no século 21!"

Jessika começou a gravar as cenas no início de agosto, depois das preparações. Paralelo aos workshops, ela também esteve com Fernanda Guimarães, uma das coaches da novela, para fazer a preparação de seu núcleo familiar -os irmãos Maria, Lázaro e Marta. "Também estudei algumas coisas sobre a minha personagem na Bíblia. Minha família é muito religiosa, a maioria é evangélica, e perguntei a visão de cada um deles sobre Maria Betânia."

A curitibana, que atualmente mora no Rio de Janeiro, ainda conta que a trama tem explorado além da história original de sua personagem. "A novela não está mostrando só o que está escrito na Bíblia. Tem algumas licenças poéticas, para não ficar uma história muito pesada. "

Antes de "Jesus", Jessika foi apresentadora da TV Globinho e atuou em novelas como "Malhação", "Insensato Coração", "Tempo de Amar" e "Amor Eterno Amor", além de interpretar Manuela na série "Preamar", da HBO.