Jesus admite frustração por não bater pênalti e ouve desculpas de Guardiola

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Jesus deixou o gramado do estádio de Anfield frustrado e irritado após o empate sem gols com o Liverpool, neste domingo (7), pela oitava rodada do Campeonato Inglês. O City desperdiçou uma cobrança de pênalti aos 41 minutos do segundo tempo com Riyad Mahrez depois de Josep Guardiola pular a ordem dos batedores da equipe, em que Jesus vem antes do argelino.

Sérgio Agüero é o primeiro cobrador do time, mas como ele havia sido substituído por Gabriel, o ex-palmeirense seria o responsável por efetuar a batida. No entanto, por decisão de Pep, a oportunidade foi dada a Mahrez, contratado nesta temporada do Leicester City por 60 milhões de libras (R$ 302,5 milhões), investimento recorde do clube em um reforço.

"Obviamente que não fique nada contente", admitiu Jesus. "Assim como o Riyad, venho treinando (as cobranças). Eu queria cobrar, estava confiante. Não fiquei contente que me tiraram, mas o importante é que não perdemos", complementou o jogador, que ouviu um pedido de desculpas do treinador pela decisão. "Pep já falou comigo. Faz parte, às vezes essas coisas acontecem. O Riyad tem todo o meu apoio para bater novamente se a comissão o escolher de novo".

Reserva diante do Liverpool, o atacante de 21 anos sofre para emplacar uma sequência de jogos. Esta condição ficou ainda mais evidente na atual temporada, como mostrou o UOL Esporte.

"Sempre falo a verdade. Não estou contente por não estar jogando, mas feliz pelos treinamentos que venho fazendo. Muitas vezes ninguém vê os treinos, só os jogos. A comissão coloca outros jogadores pelas circunstâncias do jogo. Não fico contente por estar fora, mas venho treinando forte e bem, com a cabeça no lugar, para aproveitar quando tiver a oportunidade".

City, Liverpool e Chelsea somam 20 pontos passadas oito rodadas, mas os atuais campeões lideram a competição por vantagem no saldo de gols -18, 13 e 12 respectivamente.

Nesta segunda-feira, Gabriel Jesus se apresenta à seleção brasileira em Londres, onde Tite comandará atividades preparatórias para amistosos com Arábia Saudita (dia 12) e Argentina (16). Ambas as partidas serão disputadas no país arábe. Jesus volta a representar o Brasil depois de passar em branco em cinco partidas na Copa da Rússia e se ver fora da convocação anterior, dos amistosos de setembro.

"Claro que a minha Copa não foi como eu gostaria, mas acho que já superei isso, faz parte do meu passado. Aprendi muito com o momento e espero poder dar sequência no meu trabalho com a seleção".