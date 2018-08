JHSF Malls amplia Catarina Outlet e investe para expandir shoppings

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Robert Harley, presidente da JHSF Malls, braço de shoppings do grupo JHSF, afirmou que o mercado de varejo brasileiro vem evoluindo muito nos últimos anos e, por essa razão, o segmento de outlets vem se consolidando no país.

O público que frequenta esse tipo de empreendimento, em sua maioria é formado por consumidores de classe A (55%) e já frequenta essas lojas no exterior.

A empresa está expandindo, pela segunda vez em quatro anos, o Catarina Fashion Outlet, localizado no km 60 da Rodovia Castello Branco, a 40 minutos de São Paulo.

Outra parcela relevante de frequentadores das lojas de grifes que abriga são os moradores dos arredores do empreendimento, que fica a 20 minutos do município de Sorocaba.

Harley não comentou sobre as movimentações recentes do negócio de shoppings da empresa.

A JHSF Malls chegou a iniciar um processo de abertura de capital em fevereiro para realizar uma oferta de ações e captar até R$ 1 bilhão. Por conta do cenário eleitoral muito incerto no Brasil, o mercado brasileiro não esteve receptivo para as ofertas de ações nos últimos meses.

Em julho, a JHSF Malls interrompeu esse processo e negociou a venda de participações minoritárias para a XP Malls em quatro de seus ativos: Shopping Cidade Jardim (São Paulo), Shopping Bela Vista (Salvador), Shopping Ponta Negra (Manaus) e no Catarina Fashion Outlet. Com essa operação, a empresa levantou R$ 640 milhões.

"Estamos investindo em todos os nossos shoppings, alguns deles em projetos de expansão. Vemos uma retomada do crescimento econômico, embora ainda tímida. Mas confiamos no país e estamos investindo", afirmou Harley, que não deu mais detalhes sobre a necessidade de captação de recursos da empresa.

O Catarina Outlet foi inaugurado em outubro de 2014, 100% locado e, desde então permanece assim. A primeira expansão aconteceu em 2015.

Harley afirma que o faturamento do outlet só cresce desde a inauguração. Segundo ele, o diferencial do Catarina é contar com marcas exclusivas. "Teremos o único outlet da Gucci na América Latina."

Outras novas lojas por lá serão Salvatore Ferragamo, Diesel , New Balance, Puma, além da Off Premium (Animale, Farm, Fabula, FYI, ABrand e Foxton). O espaço já conta com marcas como Dolce & Gabbana, Ermenegildo Zegna, Armani, Guess, Hugo Boss e Michael Kors.

O complexo terá agora mais 29 lojas e passará a contar com 200 marcas e 160 operações (140 lojas e 20 quiosques), espalhados por 30 mil metros quadrados de ABL (Área Bruta Locável). Segundo Harley, a ampliação consolida o Catarina como o maior outlet do Brasil.

O fluxo anual do Catarina é de mais de 3 milhões de visitantes. O índice de inadimplência é zero.