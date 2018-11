Jim Parsons lidera lista de atores mais bem pagos da TV americana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - The Big Band Theory anda bastante lucrativa para os seus atores. As quatro primeiras posições da última lista da revista Forbes de maiores salários da TV americana são de astros dessa série, que está em sua temporada final.

O primeiro lugar está com Jim Parsons. O ator que interpreta o metódico Sheldon ganhou, entre junho de 2017 e junho deste ano, US$ 26,5 milhões (cerca de R$ 98 milhões). É o quarto ano seguido que ele lidera o ranking. Parsons também é o produtor executivo da série.

Em segundo, está Johnny Galecki, que dá vida, na mesma série, a Leonard. Ele ganhou US$ 25 milhões (R$ 92 mi) no mesmo período. Simon Gelberg, o Howard, e Kunal Nayyar, o Raj, dividem a terceira colocação, com US$ 23,5 milhões (R$ 87 mi).

O primeiro da lista que não faz parte de The Big Band Theory é Mark Harmon, que ganhou US$ 19 milhões (R$ 70 mi). Ele protagoniza a série NCIS - Investigação Naval, sobre uma agência que investiga crimes da Marinha.

Já a série Família Moderna ocupa a sequência dos dez mais bem pagos. Ed O'Neill (em sexto, com R$ 52 milhões), Eric Stonestreet (em sétimo, com R$ 50 milhões), Jesse Tyler Ferguson (em oitavo, R$ 48 milhões) e Ty Burrell (nono, R$ 44 milhões) são do elenco dessa produção.

Andrew Lincoln, de The Walking Dead, fecha a lista de atores mais bem pagos da TV, com salário de R$ 41 milhões.