Jimmy Bennett diz que tinha medo de falar sobre episódio com Asia Argento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jimmy Bennett, que acusa a atriz italiana Asia Argento de agressão sexual, divulgou um comunicado sobre o assunto nesta quarta-feira (22).

Ele disse que estava com medo e envergonhado para falar sobre o episódio.

"Procurei justiça de uma maneira que fizesse sentido para mim. Não estava preparado para lidar com as repercussões da minha história vindo a público", afirmou Bennett no comunicado. "Naquele momento não achei que as pessoas entenderiam que o evento aconteceu com um adolescente."

No domingo, o New York Times revelou que em novembro, um mês depois de Asia Argento emergir como uma das líderes do movimento MeToo com acusações de agressões sexuais contra o produtor Harvey Weinstein, Bennett a informou sobre a intenção de processá-la.

Os documentos foram enviados ao jornal americano em um email criptografado e de fonte anônima e descreviam um encontro em maio de 2013 em um quarto de hotel na Califórnia, quando Bennett tinha 17 anos e Asia Argento, 37. Sexo entre adultos e menores de 18 anos é ilegal naquele estado americano.

Entre os documentos havia também uma selfie que mostra Asia Argento e Jimmy Bennett na cama.

O New York Times viu a foto, mas optou por não publicá-la. Nesta quarta (22), o TMZ tornou a imagem pública.

Asia Argento divulgou um comunicado na terça (21) negando "qualquer relação sexual" com o ator. "Nunca fiz sexo com Bennett", disse a atriz de 42 anos, que também menciona "perseguição".

Bennett fez um acordo com a atriz no qual recebeu US$ 380 mil (cerca de R$ 1,5 milhão). Como parte do acordo, o ator entregou a foto e os direitos autorais sobre ela a Argento.

O valor foi pago por Anthony Bourdain, astro da culinária televisiva e namorado da italiana, morto em junho.

A atriz não nega ter dado dinheiro a Bennett, mas diz que seu único propósito era ajudá-lo economicamente em um momento em que ele estava com problemas financeiros.

Procurados, representantes de Asia Argento não comentaram o comunicado de Jimmy Bennet.