J.J. Abrams anuncia o início das filmagens do Episódio IX de ‘Star Wars’

O diretor norte-americano J.J. Abrams fez post no Twitter anunciando o início da produção do Episódio IX, filme que irá finalizar a nova trilogia da saga “Star Wars”. No post, Abrams se diz preparado, mas também chateado de iniciar as filmagens sem Carrie Fisher, a intérprete da princesa Leia Organa, que morreu em dezembro de 2016. “Chateado de começar esse próximo capítulo sem a Carrie, mas, graças a um elenco e equipe extraordinários, estamos prontos para continuar. Agradeço ao Rian Johnson e dou um agradecimento especial a George Lucas por criar esse incrível mundo e começar uma história que somos tão sortudos de fazer parte”, escreveu Abrams. A Lucasfilm anunciou que a família de Carrie autorizou o uso de imagens A estreia será em dezembro de 2019.

Televisão

‘ALF, o Eteimoso’ terá remake feito pela Warner Bros

A série ALF, o Eteimoso, vai ganhar um remake. De acordo com o site Deadline, o projeto já está nos primeiros estágios de produção e deve sair do papel pelas mãos da Warner Bros TV. A história do extraterrestre que cai acidentalmente na Terra e acaba indo morar com uma típica família americana de classe média foi exibida nos Estados Unidos entre 1986 e 1990. No Brasil, a produção foi lançada pela Rede Globo em 1987. ET era interpretado pelo marionetista Paul Fusco, que criou a série juntamente com Tim Patchett. ALF também era ocasionalmente interpretado pelo ator Mihaly ‘Michu’ Meszaros, que morreu em 2016. Max Wright como Willie Tanner, Anne Schedeen como Kate Tanner e Andrea Elson e Benji Gregory como as crianças Lynn e Brian completavam o elenco da série.

Música

Marisa Monte e Arnaldo Antunes processam Doria por danos morais

Marisa Monte e Arnaldo Antunes entram na Justiça contra o ex-prefeito de São Paulo, João Doria. Eles pedem R$ 220 mil alegando danos morais sofridos após um vídeo divulgado pelo ex-prefeito em que a música “Ainda Bem” ressoava ao fundo, em agosto de 2017. Segundo Carlos Sampaio, coordenador jurídico de Doria, o pedido de R$ 220 mil foi feito na semana passada. Sampaio afirma que a música aparecer ao fundo foi uma questão ambiental, que por coincidência estava tocando no momento da filmagem. “Me causa estranheza que eles tenham retomado esta história às vésperas da campanha eleitoral”, diz Sampaio.

Celebridade

Chico vai à PF visitar Lula e causa alvoroço entre fãs

Com shows marcados para este final de semana em Curitiba (hoje, amanhã e no domingo no Teatro Guaíra), Chico Buarque aproveitou para visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, ontem. Na sua chegada, alvoroço entre fãs, que tietaram o cantor e tiraram selfies com ele. Outro artista que também acompanhou a visita foi Martinho da Vila. A visita começou por volta das 16 horas e durou cerca de duas horas. O cantor e compositor Martinho da Vila posou na saída da visita. Chico saiu rapidamente de carro. Os dois, contudo, não falaram com a imprensa. Preso em isolamento, Lula recebe sempre às quintas-feiras a visita de dois amigos. Diversas lideranças políticas, culturais e internacionais já passaram pela Superintendência da Polícia Federal. Os dois cantores são amigos de Lula desde o início da carreira política do ex-presidente.

Níver do dia

Tony Bennett, cantor norte-americano, 92 anos