João Arruda (MDB) foi o primeiro candidato a votar no Paraná

Redação Bem Paraná com assessoria

O primeiro candidato a votar em Curitiba foi João Arruda (MDB) que disputa o Governo do Estado do Paraná. Arruda foi um dos primeiros eleitores a chegar ao local de votação, na Universidade Tuiuti do Paraná, no bairro Pilarzinho.

Antes de votar, Arruda se mostrou confiante e usou os erros de pesquisas eleitorais de anos anteriores para explicar a confiança de que está na briga, apesar das pesquisas apontarem ele em terceiro lugar, com 15% das intenções de voto, atrás de Ratinho Junior (PSD) e Cida Borghetti (PP).

Arruda destacou que sua campanha foi curta, com a decisão de lançar candidatura na chapa MDB / PDT apenas na véspera do período eleitoral, depois da desistência de Osmar Dias, do PDT, de disputar as eleições deste ano.

Arruda afirmou que teve pouco tem para detalhar seus projetos, mas ressaltou que houve crescimento de sua campanha.

Acompanhado da esposa e cabos eleitorais, Arruda levou cinco minutos para votar. Ele não conseguiu que a esposa entrasse na seção eleitoral para aparecer nas fotos. Arruda disse que vai passar o dia todo em casa, onde também deve acompanhar a apuração dos votos. Ele não vai ao tribunal regional eleitoral, como faz parte dos candidatos normalmente.