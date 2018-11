João Pimenta traduz cristianismo com roupas de caubói em desfile na SPFW

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Pimenta tinha uma escolha quando concebeu a coleção que desfilou na tarde desta sexta-feira (26) na São Paulo Fashion Week.

Ou ele cedia à tentação de se encaixar no padrão da alfaiataria masculina e continuava a cortar ternos parecidos com os de qualquer vitrine ou abraçava sua história.

Preferiu fazer o que sabe melhor. Imagem sempre foi o ponto forte do estilista e o motivo que levou um séquito de garotos modernos à sua loja.

Pimenta, então, recorda os traços que fez parte do seu repertório, como as referências aos santos cristãos, os hábitos das freiras, o look vaqueiro e o punk.

Não é igual, porém, ao que mostrava na vitrine na década passada, porque agora ele funde elementos do "streetwear" e da alfaiataria clássica, que são embebidos de cor, brilho e franjas.

Os looks são embalados em plástico, elemento que é tendência nas coleções internacionais, e o designer pretendia usar o material como ponto de partida.

Quando percebeu a cilada de reproduzir apenas o que seria "fashion" na concepção da moda, no entanto, mudou a direção e imprimiu uma explosão de cores em roupas bordadas com paetês, linhas aparentes e botas de caubói, por exemplo.