João Silvério Trevisan, Nuno Ramos e Lilia Schwarcz são finalistas do Jabuti

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Câmara Brasileira do Livro anunciou nesta quinta-feira (4) os finalistas da 60º do Prêmio Jabuti, o mais tradicional do meio literário.

Concorrem ao prêmio de melhor romance a escritora gaúcha Carol Bensimon, com "O Clube dos Jardineiros de Fumaça", o autor João Silvério Trevisan com "Pai, Pai" -sobre a história da relação de um pai com seu filho de tendências homossexuais-, e "Adeus, Cavalo", do artista plástico Nuno Ramos, entre outros.

A antropóloga Lilia Schwarcz concorre com sua biografia do escritor Lima Barreto, "Lima Barreto: Triste Visionário", e o psicanalista Christian Dunker está no páreo na categoria humanidades com seu estudo sobre as formas de amar na contemporaneidade, "Reinvenção da Intimidade".

Em junho, o curador do Jabuti, Luiz Armando Bagolin, pediu demissão do cargo após se envolver em polêmica com profissionais críticos às mudanças que ele realizou no prêmio. Bagolin diminui o número de categorias de 29 para 18, incluindo a fusão das categorias infantil e juvenil em um só grupo e unificando também os dois prêmios de ilustração de tais segmentos em apenas um.

O fato causou um bate-boca entre o curador, o autor e ilustrador Roger Mello e o promotor cultural Volnei Canônica, ambos nomes de referência na literatura infantil.

A premiação acontece dia 8 de novembro, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo. O premiado de cada categoria leva para casa R$ 5 mil, e o Livro do Ano recebe R$ 100 mil.

Confira todos os indicados:

Romance

Título: Acre | Autor(a): Lucrecia Zappi | Editora(s): Todavia

Título: Adeus, cavalo | Autor(a): Nuno Ramos | Editora(s): Iluminuras

Título: Machamba | Autor(a): Gisele Mirabai | Editora(s): Nova Fronteira

Título: Nigredo: estudos de morte e dulia | Autor(a): Joaquim Brasil Fontes | Editora(s): Cultura e Barbárie

Título: Noite dentro da noite | Autor(a): Joca Reiners Terron | Editora(s): Companhia das Letras

Título: O clube dos jardineiros de fumaça | Autor(a): Carol Bensimon | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Oito do sete | Autor(a): Cristina Judar | Editora(s): Editora Reformatório

Título: Pai, Pai | Autor(a): João Silvério Trevisan | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Roupas sujas | Autor(a): Leonardo Brasiliense | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Última Hora | Autor(a): José Almeida Júnior | Editora(s): Record

Conto

Título: A face serena | Autor(a): Maria Valéria Rezende | Editora(s): Penalux

Título: A oração do carrasco | Autor(a): Itamar Vieira Junior | Editora(s): Mondrongo

Título: As horas esquecidas | Autor(a): Chico Mendonça | Editora(s): Quixote+Do Editoras Associadas

Título: Catálogo de Perdas | Autor(a): Juliana Monteiro Carrascoza e João Anzanello Carrascoza | Editora(s): SESI-SP

Editora

Título: Da utilidade das coisas | Autor(a): Alexandre Arbex | Editora(s): 7Letras

Título: Dicionário de línguas imaginárias | Autor(a): Olavo Amaral | Editora(s): Grupo Companhia das Letras

Título: Enfim, Imperatriz | Autor(a): Maria Fernanda Elias Maglio | Editora(s): Editora Patuá

Título: Não há amanhã | Autor(a): Gustavo Melo Czekster | Editora(s): Editora Zouk

Título: Nina: Desvendando Chernobyl | Autor(a): Ariane Severo | Editora(s): Age Editora

Título: Por onde anda a gata? | Autor(a): Marlene de Lima | Editora(s): 7Letras

Crônica

Título: Amizade é também amor | Autor(a): Fabrício Carpinejar | Editora(s): Bertrand Brasil

Título: Branco Vivo | Autor(a): Antonio Lino | Editora(s): Editora Elefante

Título: Coisas Nossas | Autor(a): Luiz Antonio Simas | Editora(s): José Olympio

Título: Demônios Domésticos | Autor(a): Tiago Dantas Germano | Editora(s): Le Chien

Título: Gordos, magros e guenzos | Autor(a): José Almino de Alencar | Editora(s): Cepe Editora

Título: História Bizarra da Literatura Brasileira | Autor(a): Marcel Antonio Verrumo | Editora(s): Editora Planeta

Título: Não está mais aqui quem falou | Autor(a): Noemi Jaffe | Editora(s): Companhia das Letras

Título: O coração da Pauliceia ainda bate | Autor(a): José de Souza Martins | Editora(s): Editora UNESP

Título: O país que não teve infância | Autor(a): Antonio Callado e Ana Arruda Callado | Editora(s): Autêntica

Título: O poeta e outras crônicas de literatura e vida | Autor(a): Rubem Braga, André Seffrin e Gustavo Henrique Tuna | Editora(s): Global Editora

Histórias em Quadrinhos

Título: A Infância do Brasil | Autor(a): José Aguiar | Editora(s): AVEC Editora

Título: Angola Janga | Autor(a): Marcelo D'Salete | Editora(s): Veneta

Título: Chico Bento - Arvorada | Autor(a): Orlandeli | Editora(s): Panini - Mauricio de Sousa Produções

Título: Holandeses | Autor(a): André Toral | Editora(s): Veneta

Título: Mensur | Autor(a): Rafael Coutinho | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Morrer de amor e continuar vivendo | Autor(a): Lorena Kaz | Editora(s): Editora Amora

Título: O Maestro, o Cuco e a Lenda | Autor(a): Wagner Willian | Editora(s): Texugo Editora

Título: O Planta: um bípede entre plantas | Autor(a): Gustavo Ravaglio | Editora(s): Autor Independente

Título: O Sinal | Autor(a): Orlandeli | Editora(s): Marsupial Editora (selo Jupati Books)

Título: Semilunar | Autor(a): Camilo Solano | Editora(s): Balão Editorial

Infantil e Juvenil

Título: 50 Brasileiras incríveis para conhecer antes de crescer | Autor(a): Débora Thomé | Editora(s): Record

Título: A cor de Coraline | Autor(a): Alexandre Rampazo | Editora(s): Rocco Pequenos Leitores

Título: Adinkra, meu pai... | Autor(a): Joaquim de Almeida | Editora(s): Editora Salamandra

Título: Areia na praia | Autor(a): Elma | Editora(s): Editora do Brasil

Título: Esopo: liberdade para as fábulas | Autor(a): Luiz Antonio Aguiar | Editora(s): Escarlate

Título: Gente de cor, cor de gente | Autor(a): Maurício Negro | Editora(s): FTD Educação

Título: O Brasil dos Dinossauros | Autor(a): Luiz Eduardo Anelli e Rodolfo Nogueira | Editora(s): Marte Cultura e Educação

Título: O dia em que minha vida mudou | Autor(a): Keka Reis | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Uma jornada entre dois mundos | Autor(a): Flávia Savary | Editora(s): FTD Educação

Título: Zumbi, assombra quem? | Autor(a): Allan da Rosa | Editora(s): Nós

Poesia

Título: à cidade | Autor(a): Mailson Furtado Viana | Editora(s): Autor Independente

Título: À sombra do iluminado | Autor(a): Pollyanna Furtado Lima | Editora(s): 7letras

Título: Câmera Lenta | Autor(a): Marília Garcia | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Mecânica aplicada | Autor(a): Nuno Rau | Editora(s): Editora Patuá

Título: Mugido [ou diário de uma doula] | Autor(a): Marília Floôr Kosby | Editora(s): Edições Garupa

Título: Naharia | Autor(a): Guilherme Gontijo Flores | Editora(s): Kotter Editorial

Título: O teatro do mundo | Autor(a): Catarina Lins | Editora(s): 7Letras

Título: QVASI: segundo caderno | Autor(a): Edimilson de Almeida Pereira | Editora(s): Editora 34

Título: Ser quando | Autor(a): Samarone Marinho | Editora(s): 7Letras

Título: Vento do oitavo andar | Autor(a): Íris Cavalcante | Editora(s): Premius Editora

Tradução

Título: Alexandra | Tradutor(a): Trajano Vieira | Editora(s): Editora 34

Título: De duas, uma | Tradutor(a): Livia Deorsola | Editora(s): Leandro Sarmatz

Título: Ele que o abismo viu: Epopeia de Gilgámesh | Tradutor(a): Jacyntho Lins Brandão | Editora(s): Autêntica

Título: John Clare: Poemas | Tradutor(a): Aleixei Bueno | Editora(s): Hoblicua Produção Cinematográfica e Editora

Título: O leopardo | Tradutor(a): Maurício Santana Dias | Editora(s): Companhia das Letras

Título: O macaco e a essência | Tradutor(a): Fábio Bonillo | Editora(s): Biblioteca Azul

Título: Pela boca da baleia | Tradutor(a): Luciano Dutra | Editora(s): Tusquets Editores

Título: Poemas | Tradutor(a): Geraldo Holanda Cavalcanti | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo

Título: Por que calar nossos amores? | Tradutor(a): Márcio Meirelles Gouvêa Júnior, Guilherme Gontijo Flores, João Angelo Oliva Net, Raimundo Carvalho, João Paulo Matedi Alves e Leandro Cardoso | Editora(s): Autêntica Editora

Título: Utopia | Tradutor(a): Márcio Meirelles Gouvêa Júnior | Editora(s): Autêntica Editora

Artes

Título: A fugitiva | Autor(a): Lorenzo Mammì | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Cildo - estudos, espaços, tempo | Autor(a): Diego Matos e Guilherme Wisnik | Editora(s): Ubu Editora

Título: Contornos do (In)visível: Racismo e Estética na Pintura Brasileira (1850-1940) | Autor(a): Tatiana Lotierzo | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo

Título: Corpo a Corpo: A Disputa das Imagens, da Fotografia à Transmissão ao Vivo | Autor(a): Thyago Nogueira | Editora(s): Instituto Moreira Salles

Título: Estratégias da arte em uma era de catástrofes | Autor(a): Maria Angélica Melendi | Editora(s): Editora Cobogó

Título: Feminino e plural: Mulheres no cinema brasileiro | Autor(a): Karla Holanda e Marina Cavalcanti Tedesco (org.) | Editora(s): Papirus Editora

Título: História do Brasil em 100 fotografias | Autor(a): Ana Cecilia Impellizieri Martins e Luciano Figueiredo | Editora(s): Bazar do Tempo

Título: Imaginai! O teatro de Gabriel Villela | Autor(a): Dib Carneiro Neto e Rodrigo Louçana Audi | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Título: São Paulo nas alturas: a revolução modernista da arquitetura e do mercado imobiliário nos anos 1950 e 1960 | Autor(a): Raul Juste Lores | Editora(s): Publifolha Editora: Selo Três Estrelas

Título: Trocando em miúdos as minhas canções | Autor(a): Francis Hime | Editora(s): Terceiro Nome

Biografia

Título: ...como se fosse um deles: Almirante Aragão - memórias, silêncios e ressentimentos em tempos de ditadura e democracia | Autor(a): Anderson da Silva Almeida | Editora(s): Editora da Universidade Federal Fluminense - Eduff

Título: Abismo de rosas: vida e obra de Canhoto | Autor(a): Sérgio Estephan | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Título: D. Leopoldina: a história não contada - A mulher que arquitetou a Independência do Brasil | Autor(a): Paulo Rezzutti | Editora(s): LeYa

Título: Flavio Koutzii: Biografia de um militante revolucionário - de 1943 à 1984 | Autor(a): Benito Bisso Schmidt | Editora(s): Libretos

Título: Hebe: A biografia | Autor(a): Artur Xexéo | Editora(s): Editora Best Seller

Título: Lima Barreto: Triste visionário | Autor(a): Lilia Moritz Schwarcz | Editora(s): Companhia das Letras

Título: O livro de Jô | Autor(a): Jô Soares e Matinas Suzuki Jr. | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Olga Benario Prestes: Uma Comunista nos Arquivos da Gestapo | Autor(a): Anita Leocadia Prestes | Editora(s): Boitempo Editorial

Título: Roquette-Pinto: o corpo a corpo com o Brasil | Autor(a): Claudio Bojunga | Editora(s): Casa da Palavra

Título: Ruy Guerra Paixão escancarada | Autor(a): Vavy Pacheco Borges | Editora(s): Boitempo Editorial

Ciências

Título: A abelha jandaíra no passado, no presente e no futuro | Autor(a): Vera Lucia Imperatriz Fonseca, Dirk Koedam, Michael Hrncir, Paulo Roberto Menezes, Airton Torres Carvalho, Albeane Guimarães Silva, Amanda Aparecida Castro Limão, Amia Carina Spineli, Andre Luis Acosta, Antonio Mauro Saraiva, Carlos Alfredo Lopes de Carvalho, Carlos Antonio Lira Felipe Neto, Carolina de Gouveia Mendes da Escossia Pinheiro, Celso Feitosa Martins, Claudia Inês da Silva, Cristiano Menezes, Felipe Oliveira Nunes, Fernando Cesar Vieira Zanella, Francisco das Chagas Carvalho, Geovan. F. de Sá Filho, Isac Gabriel Abrahão Bomfim, Jean Berg Alves da Silva, Juan Manoel Rosso Lodono, Leandro Reveberi Tambosi, Lilane Sampaio Rêgo, Marcela M. Barbosa, Marcia Maria Correa Rego, Marilda Cortopassi Laurino, Marina Siqueira de Castro, Nathaniel Pope, Noeide da Silva Ferreira, Patricia Maia Correia de Albuquerque, Rafael S. Pinto, Rodolfo Jaffe Ribbi, Rogerio M. O Alves, Selma Carvalho, Sheina Koffller, Tereza Cristina Giannini, Tertuliano Aires Neto, Ulysses Madureira Maia e Vinício Heidy da Silva Teixeira Souza| Editora(s): Edufersa

Título: As Maravilhosas Utilidades da Geometria: da pré-história à era espacial | Autor(a): Adalberto Ramon Valderrama Gerbasi | Editora(s): PUCPRESS

Título: Bioética e a violência contra a mulher - Um debate recorrente entre profissionais da Saúde e do Direito | Autor(a): Janice Caron Nazareth, Reinaldo Ayer de Oliveira e Nadir Eunice Valverde Barbato de Prates | Editora(s): CREMESP

Título: Brasil saúde amanhã: complexo econômico-industrial da saúde | Autor(a): Telma Ruth Pereira, Paulo Gadelha, José Carvalho de Noronha e Carlos Augusto Grabois Gadelha (organizadores) | Editora(s): Editora Fiocruz

Título: Capitalismo, ciência e natureza: do ideário iluminista do progresso à crise ambiental contemporânea | Autor(a): Rodrigo de Souza Ferreira | Editora(s): Autor Independente

Título: Direitos Humanos e Meio Ambiente: minorias ambientais | Autor(a): Gabriela Soldano Garcez, Fernando Cardozo Fernandes Rei e Liliana Lyra Jubilut | Editora(s): Editora Manole

Título: Neuroanatomia Clínica e Funcional | Autor(a): Geraldo Pereira Jotz, Antônio Carlos Huf Marrone, Marco Antônio Stefani, Jorge Junqueira Bizzi e Mauro Guidotti Aquini | Editora(s): Elsevier

Título: Nutrição e saúde pública: produção e consumo de alimentos | Autor(a): Elizabeth Ap. F. da Silva Torres e Flavia Mori Sarti | Editora(s): Editora Manole

Título: Paisagens e Plantas de Carajás / Landscapes and Plants of Carajás | Autor(a): Daniela C. Zappi | Editora(s): Autor Independente

Título: Química em 50 Ensaios | Autor(a): Ljubica Tasic | Editora(s): Editora Átomo

Economia Criativa

Título: "Ninguém é Perfeito e a Vida é Assim": a música Brega em Pernambuco | Autor(a): Thiago Soares | Editora(s): Autor Independente

Título: Coleção CEGOV - Atlas Econômico da Cultura Brasileira - metodologia I & II | Autor(a): Leandro Valiati e Ana Letícia do Nascimento Fialho | Editora(s): Editora da UFRGS

Título: Design de Capas do Livro Didático: a Editora Ática nos Anos 1970 e 1980 | Autor(a): Didier Dias de Moraes | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo

Título: Era o hotel Cambridge: arquitetura, cinema e educação | Autor(a): Carla Dias Caffé Alves | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Título: Jingle é a alma do negócio: a história e as histórias das músicas de propaganda e de seus criadores | Autor(a): Fábio Barbosa Dias | Editora(s): Panda Books

Título: Manual de Inovanças - Criações à Brasileira | Autor(a): Eduardo Carvalho, Leonardo Menezes, Emanuel Alencar, Amarilis Lage, Luiz Alberto Oliveira, Meghie Rodrigues e Davi Bonela | Editora(s): Instituto de Desenvolvimento e Gestão - Museu do Amanhã

Título: Poder suave (Soft power) | Autor(a): Franthiesco Ballerini | Editora(s): Summus Editorial

Título: Serra da Canastra: Refúgio das Aves do Cerrado | Autor(a): Alessandro Abdala | Editora(s): Autor Independente

Título: Viagens, Vinhos, História | Autor(a): Milton Mira de Assumpção Filho | Editora(s): M.Books do Brasil Editora

Título: Xingu - Histórias dos Produtos da Floresta | Autor(a): André Villas-Bôas e Rodrigo Gravina Prates Junqueira | Editora(s): Instituto Socioambiental (ISA)

Humanidades

Título: A Sublimação no Ensino de Jacques Lacan: Um Tratamento Possível do Gozo | Autor(a): Clarissa Metzger | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo

Título: Amor para corajosos | Autor(a): Luiz Felipe Pondé | Editora(s): Editora Planeta

Título: Caminhos da esquerda | Autor(a): Ruy Fausto | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Democracia Tropical | Autor(a): Fernando Gabeira | Editora(s): Estação Brasil

Título: Dicionário de História da África | Autor(a): Nei Lopes e José Rivair Macedo | Editora(s): Autêntica

Título: O pecado original da República - Debates, personagens e eventos para compreender o Brasil | Autor(a): José Murilo de Carvalho | Editora(s): Bazar do Tempo

Título: O que é lugar de fala? | Autor(a): Djamila Ribeiro | Editora(s): Letramento

Título: Para além das colunas de Hércules, uma história da paraconsistência de Hércules a Newton da Costa | Autor(a): Evandro Luís Gomes e Itala M. Loffredo D'Ottaviano | Editora(s): Editora da Unicamp

Título: Prisioneiras | Autor(a): Drauzio Varella | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Reinvenção da intimidade - políticas do sofrimento cotidiano | Autor(a): Christian Dunker | Editora(s): Ubu Editora

Capa

Título: A Lata do Poeta | Capista: Anderson L.A | Editora(s): Autor Independente

Título: Crimes culturalmente motivados | Capista: Leticia Robini | Editora(s): Editora D'Plácido

Título: Imunidade | Capista: Pedro Inoue | Editora(s): Todavia

Título: Meu Velho Chico - um rio pede ajuda | Capista: Mônica Yuri M. Figueiredo | Editora(s): Editora 42

Título: O Corego: Texto Anônimo do Século XVII sobre a Arte da Encenação | Capista: Carla Fernanda Fontana | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo

Título: O pecado original da República: debates, personagens e eventos para compreender o Brasil | Capista: Victor Burton e Anderson Junqueira | Editora(s): Bazar do Tempo

Título: O som e a fúria | Capista: Alceu Chiesorin Nunes | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Ó, o Globo!: A História de um Biscoito | Capista: Elmo Rosa | Editora(s): Editora Valentina

Título: Poliedro | Capista: Celso Longo | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Uma Biblioteca Vinária | Capista: Vito D'Alessio Neto, Renato Dutra e Leopoldo Silva | Editora(s): Dialeto Latin American Documentary

Ilustração

Título: A bandeira do elefante e da arara: livro de interpretação de papéis | Ilustrador(a): Marcela Medeiros, Rodrigo Camilo de Almeida, Ursula Dorada, Filipe Borin, Ernanda Souza, Gabriel Rubio, Guilherme Da Cas e Cássio Yoshiyaki | Editora(s): Devir Livraria

Título: Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro | Ilustrador(a): Cezar Berje | Editora(s): FTD Educação

Título: AGORA! | Ilustrador(a): Guilherme Karsten | Editora(s): SESI-SP Editora

Título: Com que roupa irei para a festa do rei? | Ilustrador(a): Ionit Zilberman | Editora(s): Editora do Brasil

Título: Extraordinárias | Ilustrador(a): Adriana Komura, Bárbara Malagoli, Bruna Assis Brasil, Joana Lira, Helena Cintra, Laura Athayde, Lole, Veridiana Scarpelli e Yara Kono | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Gente de cor, cor de gente | Ilustrador(a): Maurício Negro | Editora(s): FTD Educação

Título: O Brasil dos Dinossauros | Ilustrador(a): Rodolfo Nogueira | Editora(s): Marte Cultura e Educação

Título: Os 101 Dálmatas | Ilustrador(a): Veridiana Scarpelli | Editora(s): SESI-SP Editora

Título: Os trabalhos da mão | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): Editora Positivo

Título: Trem Bala | Ilustrador(a): Anna Cunha | Editora(s): Editora Voo

Impressão

Título: Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro | Responsável: Reginaldo Soares Damasceno | Editora(s): FTD Educação

Título: Básico: enciclopédia de receitas do Brasil | Responsável: RR Donnelley | Editora(s): Editora Melhoramentos

Título: Bruno Dunley | Responsável: Ipsis (Jesué Pires) | Editora(s): Associação para o Patronato Contemporâneo

Título: Comida cheia de história: receitas e crônicas deliciosas de uma jornalista de gastronomia | Responsável: Brasilform Editora e Industria Gráfica | Editora(s): Editora Senac São Paulo

Título: Gente de cor, cor de gente | Responsável: Reginaldo Soares Damasceno | Editora(s): FTD Educação

Título: Machina Mundi - As engrenagens do mundo | Responsável: Ana Cecilia Impellizieri Martins | Editora(s): Bazar do Tempo

Título: O Brasil dos Dinossauros | Responsável: Pancrom, Marcos Borges e Sergio H. Almeida | Editora(s): Marte Cultura e Educação

Título: O Pequeno Príncipe | Responsável: RR Donnelley | Editora(s): Editora Melhoramentos

Título: Rubens Matuck: tudo é semente | Responsável: Ipsis Gráfica e Editora | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Título: Teatro Sesc Anchieta | Responsável: Ipsis Gráfica e Editora | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Projeto Gráfico

Título: A Erótica Japonesa na Pintura & na Escritura dos Séculos XVII a XIX | Responsável: Gustavo Piqueira / Casa Rex | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo

Título: Bruno Dunley | Responsável: Luciana Facchini | Editora(s): Associação para o Patronato Contemporâneo

Título: Confeitaria escalafobética: sobremesas explicadas tim-tim por tim-tim | Responsável: Vinícius Costa | Editora(s): Editora Senac São Paulo

Título: Conflitos: fotografia e violência política no Brasil - 1889-1964 | Responsável: Luciana Facchini | Editora(s): Instituto Moreira Salles

Título: Móvel Moderno Brasileiro | Responsável: Daniel Brito | Editora(s): Editora Olhares

Título: O Brasil dos Dinossauros | Responsável: PG Guedes | Editora(s): Marte Cultura e Educação

Título: O Planta: um bípede entre plantas | Responsável: Gustavo Ravaglio | Editora(s): Autor Independente

Título: Oito viagens ao Brasil | Responsável: Gustavo Piqueira | Editora(s): WMF Martins Fontes, BBM Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin

Título: Ser Diretor: uma viagem por 30 escolas públicas brasileiras | Responsável: Milena Galli | Editora(s): Fotô Editorial

Título: Trem Bala | Responsável: Anna Cunha | Editora(s): Editora Voo

Formação de Novos Leitores

Projeto: BiblioArte LAB - Laboratório Comunitário de Inovação em Formação de Leitores | Responsável: Aluísio Cavalcante

Projeto: Calangos Leitores | Responsável: Claudine Maria Diniz Duarte

Projeto: Ler Antes de Morrer (canal do YouTube) | Responsável: Isabella Lubrano Paes Manso

Projeto: O Prazer da Leitura Mais Perto de Você | Responsável: Marli Fernandes

Projeto: Projeto BiblioSesc | Responsável: Sesc São Paulo

Projeto: Psicanálise e literatura - Freud e os clássicos | Responsável: Ingrid Vorsatz

Projeto: Revista Tertúlia | Responsável: Patrícia Silva Rosas de Araújo

Projeto: Semana Senac de Leitura | Responsável: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC

Projeto: Transversalidades | Responsável: Andrey do Amaral

Projeto: Você é o que lê | Responsável: Evelyne Lessa Cezar Santos

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

Título: A maçã envenenada | Autor(a): Michel Laub | Editora(s): Companhia das Letras/ Editions Buchet/Chastel

Título: Diário da queda | Autor(a): Michel Laub | Editora(s): Companhia das Letras / Kafka Kitap

Título: Fim | Autor(a): Fernanda Torres | Editora(s): Companhia das Letras / Restless Books

Título: Mãos de cavalo | Autor(a): Daniel Galera | Editora(s): Companhia das Letras / Penguin Books USA

Título: O Barco dos Sonhos | Autor(a): Rogério Coelho | Editora(s): Editora Positivo, Tilbury House Editores

Título: O livreiro do alemão | Autor(a): Otávio Júnior | Editora(s): Panda Books / Anacaona Éditions

Título: Quando tudo começou: Bruna Vieira em quadrinhos | Autor(a): Bruna Vieira | Editora(s): Autêntica Editora / Éditions Sarbacane