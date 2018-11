João vence a prova do fazendeiro; Rafael e Leo disputam votos em A Fazenda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O modelo João Zoli venceu a prova do fazendeiro na noite desta terça-feira (20) e conseguiu se livrar da berlinda em sua primeira indicação para a roça em A Fazenda. Assim, Leo Stronda e Rafael Ilha permanecem na roça e agora disputam a preferência do público. Quem for menos votado sai na próxima quinta (22).

O novo fazendeiro foi decidido após uma prova de exigiu agilidade, resistência e lógica dos peões, que tiveram que montar um trilho, transportar todas as peças de um quebra-cabeça e então montar o quebra-cabeça. Leo liderou a prova desde o começo, mas foi superado por João na última etapa.

Rafael Ilha chegou a sofrer uma lesão na mão na manhã desta terça, enquanto cuidava de uma das vacas do reality, mas na hora da prova já estava sem a tala que foi colocada durante o atendimento médico. "A gente corta fora, qualquer coisa", havia dito o ex-Polegar a hipótese de ser atrapalhado na disputa.

A roça desta semana foi montada após uma série de discussões e da pior punição recebida pelos competidores desde o início do programa —72 horas sem água encanada e sem gás. Nos dois casos, Rafael foi o grande protagonista, tendo discutido com João e Evandro e provocado a penalidade ao não participar de uma atividade.

Rafael chegou, inclusive, a pedir ao fazendeiro, que nesta semana é Caique Aguiar, para ser mandado para a roça. O pedido não foi atendido, mas após uma série de articulações dos peões, o ex-Polegar conseguiu montar a roça que queria, com ele sendo mandado para a berlinda pelos votos dos companheiros, ao lado de João e Leo.