João Zoli, do grupo Terra, vence a sexta prova de fogo em A Fazenda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O peão João Zoli, da equipe Terra, venceu na madrugada desta sexta-feira (26) a sexta prova de fogo do reality A Fazenda.

A prova foi disputada entre Zoli e Leo Stronda, da equipe Água, e exigia agilidade e preparo físico. Cada peão deveria ficar pendurado por uma corda e pegar dois produtos no máximo por vez para colocá-los em uma sacola.

O movimento era controlado pelos participantes ajudantes - Felipe Sertanejo, Catia Paganote e Evandro Santo foram os ajudantes do grupo Terra; e Caique Aguiar, Fernanda Lacerda e Nadja Pessoa do grupo Água.

Zoli venceu a disputa por ter sido o primeiro a encher as sacolas e colocá-las dentro de um carrinho. As cenas serão exibidas no programa desta sexta-feira (26), pela Record.