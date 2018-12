João Zoli e Felipe Sertanejo formam roça surpresa em A Fazenda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A penúltima semana do reality show A Fazenda (Record) começou com uma roça surpresa, que colocou Felipe Sertanejo e João Zoli para disputar a preferência do público. O peão menos votado deixará a sede já na terça-feira (4).

Último fazendeiro desta edição, Caique Aguiar usou seu poder para colocar João na berlinda. Em seguida, ele teve que escolher outro participante, dessa vez para desempatar a votação da sede, que terminou com dois votos para Sertanejo e dois para Evandro Santo.

Na segunda escolha, Caique deixou de lado a afinidade e decidiu indicar Sertanejo, de quem é mais próximo, alegando ser uma estratégia, já que o colega costuma se sair bem nas provas. Rafael Ilha ficou imune nesta rodada de votações por ter vencido a prova da chama, na última quinta-feira (29).

Na próxima quinta (6), acontecerá uma prova que definirá o primeiro finalista do programa, enquanto os outros três peões serão colocados na berlinda, sendo um deles eliminado na próxima segunda (10). Os dois que permanecerem serão finalistas.

Na terça (11), a tradicional festa final do programa acontecerá com o retorno dos participantes eliminados. As exceções devem ser as duas competidoras eliminadas: Nadja Pessoa, expulsa por agredir Caique Aguiar, e Catia Paganote, expulsa por agredir Evandro Santo.

A transmissão da festa deve ocorrer no programa do dia 12.

A grande final acontecerá no dia 13, com os três finalistas assistindo pela primeira vez a tudo que passou no programa. Apenas um deles, no entanto, levará o prêmio de R$ 1,5 milhão. Os participantes eliminados também voltarão para o encerramento, que, segundo a Record, deve incluir as duas expulsas.