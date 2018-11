João Zoli, Rafael Ilha e Leo Stronda formam nova roça em A Fazenda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma nova roça foi formada em A Fazenda na noite desta segunda-feira (19), com João Zoli, Rafael Ilha e Leo Stronda podendo ir para a berlinda. Apenas um deles conseguirá se livrar do risco vencendo a prova do fazendeiro, que acontecerá nesta terça (20).

A nova roça foi formada após uma série de desentendimentos e a mais pesada punição dada aos participantes desde o início do programa. A penalidade, que deixou os peões sem água encanada e sem gás por 72 horas, foi aplicada pela produção do reality após Rafael Ilha se recusar a fazer uma atividade em grupo.

Antes disso, Rafael já tinha se mostrado irritado na noite de domingo (18), principalmente, com o barulho dos colegas, que não o deixava dormir: "Quem era triste ficou extremamente feliz, foi do oito ao 80. O pessoal lá fora deve estar achando ridículo. Devem pensar: 'Ou os caras são muito otários ou devem estar usando drogas'", reclamou.

Já depois da leitura da punição, houve um princípio de desentendimento entre Rafael e Leo Stronda. O clima, no entanto, esquentou mesmo entre Rafael e João Zoli, após o ex-Polegar afirmar que o colega também já tinha provocado uma punição. João afirmou não feito de propósito na ocasião, e Rafael acabou chamando-o de imbecil.

Na formação da roça, Felipe Sertanejo acabou imunizado pelo poder da chama. Assim, João foi indicado por Caique, que é o fazendeiro da semana, e Rafael pelos companheiros de programa. Já o Leo foi para a roça após uma brincadeira de sobra um, em que cada um dos peões ia salvando um companheiro até que sobrasse o último indicado.

Leo chegou a se mostrar irritado com a justificativa de Evandro Santo de que não votaria em Rafael, Cátia Paganote ou mesmo em Felipe Sertanejo —que já estava imunizado— por eles terem filhos. "Eu também tenho família", afirmou Leo, dizendo que também tem pessoas que ajuda, que dependem dele.