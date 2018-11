Joaquim Lopes anuncia volta ao Vídeo Show ao lado de Sophia Abrahão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e apresentador Joaquim Lopes, 38, anunciou nesta quarta-feira (14) seu retorno ao programa Vídeo Show a partir da próxima segunda-feira (19). Ele afirmou, em suas redes sociais, que comandará o vespertino ao lado da antiga parceira de bancada Sophia Abrahão, 27.

"Meu povo amado!!! Não aguentei de saudade de vocês. Da gente junto todo dia... confesso! A partir de segunda eu e minha parceira (de que eu também estava morrendo de saudade) Sophia Abrahão estaremos com vocês, ao vivo no meu... no seu... no nosso... Vídeo Show!!! Que alegria...", escreveu ele em sua conta no Instagram.

Lopes apresentou o programa de 2016 a 2018, ao lado de Otaviano Costa e Sophia, mas estava afastado há cerca de dez meses, período em que chegou a integrar o elenco da novela "Orgulho e Paixão". Otaviano Costa também deixou o Vídeo Show meses depois e deve ganhar seu próprio programa.

Desde julho, o vespertino está sendo comandando por Sophia Abrahão ao lado das ex-BBB Fernanda Keulla, Vivian Amorim e Ana Clara, formação que provocou queda na audiência. A direção do programa ainda tentou salvação com a chegada do ex-Pânico Carioca e do ex-CQC Maurício Meirelles, mas não surtiu efeito.

Com o retorno de Joaquim Lopes, a Globo ainda não informou qual será o destino das demais apresentadoras. O portal Na Telinha afirmou que Fernanda Keulla e Vivian Amorim deverão voltar à função de repórteres do Big Brother Brasil em janeiro. Ana Clara deverá permanecer no programa.

Segundo a coluna Telepadi, na comparação dos 29 primeiros dias sem Otaviano e os 29 dias com a participação dele, o Vídeo Show perdeu 27 vezes para o quadro A Hora da Venenosa, durante o Balanço Geral, da Record.