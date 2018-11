Joe Perry, guitarrista do Aerosmith, passa mal depois de show e é internado em estado grave

Redação Bem Paraná com TMZ

O guitarrista do Aerosmith, Joe Perry, 68 anos, foi levado do Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos, em uma maca na noite de sábado (10), após se apresentar com Billy Joel . Testemunhas contaram a site TMZ que Joe acabara de terminar "Walk This Way" com Billy Joel no palco e voltou para seu camarim. Uma fonte ligada ao show disse ao TMZ que Joe entrou em colapso e "parecia terrível".

Os paramédicos correram para o local e trabalharam no homem de 68 anos por cerca de 40 minutos em seu camarim. Nos disseram que colocaram um tubo traqueal em sua garganta para limpar o caminho do ar. Billy Joel ainda estava no palco nos minutos finais do show e não sabia da emergência. Os paramédicos e a segurança tiveram que abrir caminho para sair do MSG porque havia muitas pessoas por perto.

Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde do guitarrista.