Joel e Ethan Coen revisitam o western com nostalgia

Folhapress

VENEZA, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - Os irmãos americanos Joel e Ethan Coen apresentaram na sexta (31), na competição pelo Leão de Ouro, "The Ballad of Buster Scruggs", uma revisita nostálgica ao gênero western. Moderadamente aplaudido, o longa é composto de seis episódios, aparentemente não relacionados entre si, mas todos com um fundo moral.

Cada trecho foca um estilo de faroeste diferente. O primeiro, por exemplo, é um bangue-bangue cômico/musical; o segundo acena para o spaghetti; o terceiro já tem ares mais soturnos. E por aí vai.

Os episódios vieram de contos escritos pelos Coen em épocas distintas. "A primeira história foi escrita há 25 anos. Periodicamente fomos escrevendo novos textos e, agora, resolvemos juntar em um mesmo filme", disse Joel, em conversa com a imprensa.

"Gostamos muito de filmes, inclusive curtas-metragens. Mas é difícil, porque não há mercado para eles", disse Ethan, dando a entender que os episódios de "Buster Scruggs" foram a maneira que a dupla arranjou para investir no formato.

O longa é, também, uma forma de reavivar um certo tipo de cinema que foi muito popular nos anos 1960, mas que caiu em desuso na década seguinte: os filmes em episódios, como várias comédias italianas que juntavam diretores de diversos estilos. Cada parte do filme dos Coen tem, também, um estética própria, mas a assinatura dos cineastas permanece por todo o longa.

"Buster Scruggs" foi uma das surpresas quando a programação foi divulgada, já que, até então, pensava-se que o projeto seria de uma série da Netflix. Mas os Coen deixaram claro que a ideia sempre foi a de um longa. "Nada foi feito especificamente para a plataforma. Sempre teve essa forma que apresentamos aqui", diz Joel.

O primeiro episódio foi o mais bem recebido. Narra a história de um sujeito franzino (Tim Blake Nelson) que chega a uma cidade no meio do nada arrumando confusão. É um gatilho tão eficiente que é capaz de matar um rival atirando de costas. Pontua seus feitos com canções. Os demais episódios, de recepção menos efusiva, incluem atuações de nomes como James Franco e Liam Neeson.