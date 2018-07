Jogador da Jordânia visita o Atlético Paranaense

Silvio Rauth Filho

O meia Khaldoun Al-Khawaldeh, 26 anos, do Shabab Al-Aqaba, da Jordânia, visitou o centro de treinamentos do Atlético Paranaense nessa sexta-feira (dia 13). O jogador está de férias em Curitiba e aproveitou para conhecer a estrutura do clube.

"Estou muito agradecido pela receptividade. E parabéns pela estrutura que o clube oferece aos seus jogadores e equipes que treinam nessa estrutura. Sucesso ao time na Copa do Brasil e outros campeonatos que está participando", disse o jogador.

Khaldoun foi eleito o melhor jogador da liga da Jordânia em 2014. Em seguida, chegou a jogar pela seleção do seu país.

A Jordânia tem 9,8 milhões de habitantes e fica no Oriente Médio, fazendo divisa com Arábia Saudita, Iraque, Síria, Israel e Palestina.