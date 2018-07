Jogador deixa o Atlético e acerta com o Estoril, de Portugal

Silvio Rauth Filho

O meia Marcos Bahia, 18 anos, foi anunciado como reforço do Estoril, de Portugal. O jogador foi formado nas categorias de base do Atlético Paranaense. A informação inicial é que ele deixou o clube livremente, sem pagar rescisão, por não ter um contrato profissional com o Furacão.

O Atlético tentou assinar um contrato profissional com o jogador, com duração de cinco anos e multa rescisória de 30 milhões de euros. O valor da multa é proporcional ao salário.

A empresa OTB Sports, que gerencia a carreira do jogador, não entrou em acordo com o Atlético. O presidente do Conselho Deliberativo do clube, Mario Celso Petraglia, entrou em atrito com esses empresários em outras negociações, entre elas, na tentativa de trazer o técnico holandês Clarence Seedorf.

Marcos Bahia foi destaque da seleção brasileira sub-17 no Mundial de 2017.