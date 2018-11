Jogadores do Leicester comparecem ao funeral do dono do time

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neste domingo (4), jogadores do Leicester prestaram suas homenagens ao presidente Vichai Srivaddhanaprabha, morto no dia 28 de outubro em acidente de helicóptero. O corpo de Vichai foi velado em Bangcoc.

Alguns atletas do elenco do Leicester foram até a Tailândia para participar do funeral. Jamie Vardy, Andy King, Harry Maguire e Danny Simpson foram vistos na cerimônia. O centroavante Vardy foi flagrado rezando ao lado de King.

O elenco do clube inglês já havia homenageado Vichai na vitória contra o Cardiff no sábado (3), pelo Campeonato Inglês. Os jogadores entraram em campo com camisetas com o rosto do presidente. Torcedores também prestaram uma série de homenagens ao mandatário.

Vichai Srivaddhanaprabha comprou o Leicester em 2010, e levou o time ao memorável título do Campeonato Inglês na temporada 2015/16. O presidente faleceu na última semana, quando o helicóptero onde estava caiu após decolar do estacionamento do estádio King Power.